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Потрібні нові підходи. Умєров повідомив про рішення змінити керівництво ЗСУ

Фото: Рустем Умєров, міністр оборони України й Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Війна в Україні продовжує змінюватись та потребує нових підходів, а також стратегій. Ухвалено рішення щодо необхідності зміни керівництва Збройних сил України (ЗСУ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міністра оборони України Рустема Умєрова.

Як відзначив міністр оборони, Валерію Залужному випало одне з найскладніших завдань - керувати нашими воїнами під час війни з Росією. Водночас ЗСУ та українці продемонстрували світу те, що Україна буде боротись за своє та за своїх попри те, з яким ворогом вона має справу. 

Під час війни військові відбили навалу росіян, захистили державність й продовжують щодня захищати нашу незалежність. Втім, війна не залишається однаковою. 

"Війна змінюється та вимагає змін. Бойові дії 2022, 2023 та 2024 - це три різні реальності. 2024 принесе нові зміни, до яких мусимо бути готові. Потрібні нові підходи, нові стратегії", - додав Умєров. 

За словами міністра, сьогодні, 8 лютого, було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних сил України. 

"Щиро вдячний Валерію Федоровичу за всі досягнення та перемоги. Слава Україні", - додав міністр. 

Чутки про відставку Залужного

Близько тижня тому у мережі почали розповсюджувати чутки про те, що президент України, нібито, вирішив відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна

Сьогодні, 8 лютого, відбулась особиста зустріч між Залужним та президентом України Володимиром Зеленським. Як відзначив останній, він обговорив з головнокомандувачем ЗСУ питання щодо того, хто може бути в оновленому керівництві армії.

Залужний, зі свого боку, додав, що розмова була важливою й серйозною. Зокрема були прийняті рішення щодо необхідності зміни підходів та стратегії.

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Війна в Україні