Потрібні гарантії: в Ірані назвали умову для відновлення ядерних переговорів зі США

Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив, що США намагаються відновити ядерні переговори з Тегераном. Однак країна поки що не поспішає цього робити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Американці наполягають на поверненні за стіл переговорів", - сказав Арагчі, додавши, що Іран отримав "безліч повідомлень".
За його словами, країна зважує варіанти щодо термінів, місця і структури можливих переговорів, але "не поспішає вступити в нерозважливі переговори".
Також Арагчі заявив, що Ірану потрібні гарантії того, що він не зазнає повторного нападу, якщо переговори не увінчаються успіхом.
"Були дані деякі запевнення, що війни більше не буде, і ми їх розглядаємо. Якщо з'явиться можливість захистити інтереси іранського народу, ми її не запустимо. Двері дипломатії ніколи не зачиняються", - пояснив він.
Крім того, міністр підтвердив, що співпраця Ірану з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) "не припинилася".
Водночас додав, що запити на моніторинг тепер розглядатимуться "в індивідуальному порядку" і здійснюватимуться виключно через Вищу раду національної безпеки Ірану.
Заяви Арагчі послідували за вечерею президента США Дональда Трампа з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху в понеділок, на якій він заявив про свою готовність зняти санкції з Ірану.
Його спецпредставник Стів Віткофф, який очолює делегацію США на поточних переговорах, заявив, що зустріч з Іраном очікується протягом тижня.
Також зазначимо, що Арагчі був провідним переговірником на зустрічах зі США, які відбувалися за посередництва Оману і були провалені після того, як 13 червня Ізраїль почав бомбити ядерні об'єкти Ірану.
Крім цього, внаслідок ударів було ліквідовано низку високопоставлених військових чиновників, а також учених-атомників.
Пізніше, 22 червня, США приєдналися до ізраїльського нападу, завдавши ударів по трьох іранських ядерних об'єктах.
Незабаром Трамп заявив, що ядерна інфраструктура Ірану була повністю знищена, тоді як іранські офіційні особи сказали, що об'єкти були "серйозно пошкоджені", але не знищені.
У відповідь Іран випустив ракети по авіабазі США в Катарі, але Америка не стала відповідати на цю атаку, а Трамп практично тієї ж доби оголосив про припинення вогню.
За підсумком, наприкінці червня перемир'я між Іраном та Ізраїлем набуло чинності й дотримується досі, незважаючи на взаємні звинувачення сторін у його порушеннях.
Нагадаємо, сьогодні Axios написало, що російський диктатор Володимир Путін не залишив ідеї нав'язати свої послуги "посередника" в укладенні угоди між Іраном і США. Зокрема, глава Кремля вмовляє Тегеран погодитися на вимогу Вашингтона припинити збагачення урану.
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