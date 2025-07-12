Потрібні гарантії: в Ірані назвали умову для відновлення ядерних переговорів зі США

"Американці наполягають на поверненні за стіл переговорів", - сказав Арагчі, додавши, що Іран отримав "безліч повідомлень".

За його словами, країна зважує варіанти щодо термінів, місця і структури можливих переговорів, але "не поспішає вступити в нерозважливі переговори".

Також Арагчі заявив, що Ірану потрібні гарантії того, що він не зазнає повторного нападу, якщо переговори не увінчаються успіхом.

"Були дані деякі запевнення, що війни більше не буде, і ми їх розглядаємо. Якщо з'явиться можливість захистити інтереси іранського народу, ми її не запустимо. Двері дипломатії ніколи не зачиняються", - пояснив він.

Крім того, міністр підтвердив, що співпраця Ірану з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) "не припинилася".

Водночас додав, що запити на моніторинг тепер розглядатимуться "в індивідуальному порядку" і здійснюватимуться виключно через Вищу раду національної безпеки Ірану.