Нужны гарантии: в Иране назвали условие для возобновления ядерных переговоров с США

"Американцы настаивают на возвращение за стал переговоров", - сказал Арагчи, добавив, что Иран получил "множество сообщений".

По его словам, страна взвешивает варианты относительно сроков, места и структуры возможных переговоров, но "не спешит вступить в безрассудные переговоры".

Также Арагчи заявил, что Ирану нужны гарантии того, что он не подвергнется повторному нападению, если переговоры не увенчаются успехом.

"Были даны некоторые заверения, что войны больше не будет, и мы их рассматриваем. Если появится возможность защитить интересы иранского народа, мы ее не запустим. Двери дипломатии никогда не закрываются", - пояснил он.

Кроме того, министр подтвердил, что сотрудничество Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) "не прекратилось".

При этом добавил, что запросы на мониторинг будут теперь рассматриваться "в индивидуальном порядке" и осуществляться исключительно через Высший совет национальной безопасности Ирана.