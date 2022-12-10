Потрібна реформа. У G7 відреагували на відставку суддів КСУ

Посли країн "Великої сімки" 9 грудня взяли до уваги відставку трьох суддів Конституційного суду України, призначених за квотою Верховної Ради.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на заяву G7 у Twitter.

Реформа впирається у вдосконалення процедури відбору суддів і недопущенні втручання в діяльність Конституційного суду.

До слова, питання реформи КСУ обговорюється понад два роки - після скандального рішення про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.

Водночас у "Великій сімці" пояснили, що важливо, аби законопроєкт №7662 передбачав значуще залучення незалежних експертів, зокрема право вирішального голосу.

"Для призначень на посаду судді необхідне прийняття нового порядку відбору", - мовиться у повідомленні послів.

Нагадаємо, 7 грудня троє суддів КСУ подали заяву про відставку зі своїх посад. Після цього їх було звільнено.

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