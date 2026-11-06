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"Потрібна політична воля": Фінляндія закликала США передати Україні оплачені ракети

20:24 06.11.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
"Потрібна політична воля": Фінляндія закликала США передати Україні оплачені ракети Фото: ЗРК Patriot (Getty Images)
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Фінляндія звинуватила США у відсутності "політичної волі" через затримку постачань Україні вже оплачених європейськими союзниками ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен в інтерв'ю Euronews.

За словами глави фінського оборонного відомства, європейські країни вже повністю профінансували закупівлю ракет-перехоплювачів для українських систем ППО. Проте фактичним постачанням озброєння для ЗСУ наразі заважають саме політичні чинники з боку Вашингтона.

"Зараз настав найкритичніший момент, коли Україні необхідні всі засоби протиповітряної оборони. Фінансування у нас є, тепер потрібно, щоб запаси були доставлені в Україну. Але нам також потрібна політична воля з боку США, щоб розпочати поставки", - наголосив Хяккянен.

Відповідаючи на запитання про те, чи несе особисту відповідальність за це глава Пентагону Піт Гегсет, Хяккянен зазначив, що не володіє деталями щодо конкретної посадової особи.

"Я не знайомий з сутністю головної проблеми, але ми знаємо, що українцям потрібні Patriot. Європейці вже виділили на це кошти, і тепер це лише питання політичних домовленостей", - додав фінський міністр.

Водночас, за даними джерел Euronews у Альянсі, Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі наразі переконує сім країн-членів передати Україні додаткові ракети з їхніх власних арсеналів.

Втім, ці держави не поспішають віддавати озброєння із запасів без чітких гарантій Вашингтона щодо швидкого заміщення переданих ракет.

Нагадаємо, США не включили до нового пакету військової допомоги Україні ракети для систем ППО Patriot.

Зазначимо, США схвалили можливий продаж Україні 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 на загальну суму 2,1 млрд доларів. Однак ці ракети можуть надійти лише за кілька років.

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