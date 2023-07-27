Потрібна додаткова ППО. Україна може залишитися без портів за 2-3 місяці, - Гуменюк

"Нам потрібна протиповітряна та протиракетна оборона. Посилена, потужна, сучасна, здатна протистояти тим типам ракет, які використовує проти нас противник", - наголосила Гуменюк.

Вона зазначила, що українські війська, зокрема, потребують і винищувачів F-16, оскільки вони здатні бити по російському озброєнню та кораблям, за допомогою яких ворог пускає ракети.

Незважаючи на те, що наша країна вже має західні системи оборони, включаючи високотехнологічний американський протиракетний комплекс Patriot, Росія "щоразу вдосконалює свою тактику і не зупиняється", додала спікер Сил оборони півдня.

За її словами, окупанти одночасно запускають крилаті ракети, гіперзвукові ракети та протикорабельні ракети, коли "засоби оборони розосереджені" і не всі з них "спроможні протистояти цій загрозі".

Гуменюк зазначила, що росіяни зараз заблокували практично всі українські порти, і жодне судно не може вийти звідти.

"Через два-три місяці у нас може не залишитися жодного порту... Вони хочуть домінувати на Чорному морі. Вони хочуть мати монополію на зерно. Вони хочуть знищити Україну як країну, здатну годувати весь світ", - наголосила вона.

Російські атаки

Нагадаємо, останні кілька тижнів російські окупанти посилено атакують Україну. Найбільше ударів ворог завдає по південних регіонах.

Зокрема, атаки росіян спрямовані на порти України. Вони бьють по інфраструктурі та сховищах із зерном.

Як сьогодні зазначив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, внаслідок таких ворожих обстрілів на півдні країни вже пошкоджено та частково знищено 26 об'єктів портової інфраструктури та п'ять цивільних суден.