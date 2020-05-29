Потребовалось три месяца: Фонд госимущества сменил директора "Центрэнерго"

Фото: Дмитрий Сенниченко и Александр Корчинский (facebook.com/dmitry.sennychenko)

Процесс смены руководителя длился с марта и завершился "молниеносной операцией"

Наблюдательный совет ПАО "Центрэнерго" назначил нового и.о. генерального директора компании. Им стал Александр Корчинский.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.

Как отметил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко, сегодня "Центрэнерго" вернули под контроль государства.

По его словам, после прошлых неудачных попыток сменить менеджмент "Центрэнерго" была проведена "молниеносная операция", которая включала решение суда, сбор наблюдательного совета, внесение изменений в реестр и представление нового руководителя "Центрэнерго" Александра Корчинского. Это заняло 4-5 часов.

Сенниченко объявил о планах выявить всех, "кто перешел на темную сторону силы".

"На сегодня у нас даже нет информации о состоянии дел на предприятии. Предыдущее руководство "Центрэнерго" скрывало от нас данные аудита. Все, что у нас есть, - это большие подозрения, что не все гладко", - написал он на своей странице Facebook.

Напомним, в конце февраля правительство Алексея Гончарука приняло решение о замене руководства компании "Центрэнерго".

Однако из-за судебных запретов и сообщений о минировании здания Фонду госимущества не удавалось сменить руководство компании.

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Автор: Александр Белоус