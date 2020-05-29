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Знадобилося три місяці: Фонд держмайна змінив директора "Центренерго"

Новини » Економіка     29.05.2020 - 16:53
Знадобилося три місяці: Фонд держмайна змінив директора "Центренерго"
Фото: Дмитро Сенниченко та Олександр Корчинський (facebook.com/dmitry.sennychenko)

Процес зміни керівника тривав з березня та завершився "блискавичною операцією"

Наглядова рада ПАТ "Центренерго" призначила нового в.о. генерального директора компанії. Ним став Олександр Корчинський.

Про це повідомляє прес-служба Фонду державного майна України.

Як зазначив голова ФДМ Дмитро Сенниченко, сьогодні "Центренерго" повернули під контроль держави.

За його словами, після минулих невдалих спроб змінити менеджмент Центренерго була проведена "блискавична операція", яка включала рішення суду, збір наглядової ради, внесення змін до реєстру та представлення нового керівника "Центренерго" Олександра Корчинського. Це зайняло 4-5 годин.

Сенниченко оголосив про плани виявити всіх, "хто перейшов на темну сторону сили".

"На сьогодні в нас навіть немає інформації про стан справ на підприємстві. Попереднє керівництво "Центренерго" приховувало від нас дані аудиту. Все, що в нас є, - це великі підозри, що не все гладко", - написав він на своїй сторінці у Facebook.Знадобилося три місяці: Фонд держмайна змінив директора &quot;Центренерго&quot;

Нагадаємо, наприкінці лютого уряд Олексія Гончарука ухвалив рішення про заміну керівництва компанії "Центренерго".

Однак через судові заборони та повідомлення про замінування будівлі Фонду держмайна не вдавалося змінити керівництво компанії.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України ЦентрэнергоФонд госимущества
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