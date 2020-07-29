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Потребление газа за шесть месяцев 2020 года сократилось на 15%, - "Винницагаз Сбыт"

Винницкая область, Среда 29 июля 2020 16:45
Потребление газа за шесть месяцев 2020 года сократилось на 15%, - "Винницагаз Сбыт"
Газовый вентиль (dtek.com)
Автор: Мария Тарарыева

Основные причины сокращения потребления – теплые погодные условия

Потребители газа Винницкой области в первом полугодии 2020 года использовали 207 млн куб. м природного газа. Это почти на 30 млн куб. м или на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Винницагаз Сбыт".

Снижение объемов потребления газа наблюдается среди всех категорий потребителей Винницкой области. По словам пресс-службы, населением за пол года 2020 года использовано 200,1 млн куб. м голубого топлива, или на 30 млн куб. м меньше, чем за 6 месяцев 2019 года. Небытовые потребители газа - бюджетные и промышленные, которые являются клиентами ООО "Винницагаз Сбыт", сократили потребление почти на 25%.

"Такое уменьшение объемов потребления газа связано,в первую очередь, с аномально теплой зимой", - говорит директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильник.

По словам пресс-службы, потребление газа до конца года будет зависеть как от погодных условий, так и ценовых тенденций на рынке газа.

Также в компании напомнили, что с 1 августа открывается рынок газа для населения. На сегодня он пока регулируется положением о возложении специальных обязательств (ПСО). Цена голубого топлива для бытовых потребителей и религиозных организаций определяется по состоянию на 22 число каждого месяца по формуле, которая утверждается Кабинетом министров.

"Да, цена газа для населения Винницкой области в июле составила 2,974 гривны за кубометр или 28 копеек за киловатт-час. После отмены постановления о спецобов'язки цену ежемесячно устанавливать каждый поставщик в зависимости от того ресурса, который он сформировал для своих клиентов", - замечает директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильник.

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