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Споживання газу за шість місяців 2020 року скоротилось на 15%, - "Вінницягаз Збут"

Вінницька область, Середа 29 липня 2020 16:45
Споживання газу за шість місяців 2020 року скоротилось на 15%, - "Вінницягаз Збут"
Газовий вентиль (dtek.com)
Автор: Марія Тарариєва

Основні причини скорочення споживання – теплі погодні умови

Споживачі газу Вінницької області у першому півріччі 2020 року використали 207 млн куб. м природного газу. Це майже на 30 млн куб. м або на 15% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Вінницягаз Збут".

Зниження обсягів споживання газу спостерігається серед усіх категорій споживачів Вінницької області. За словами прес-служби, населенням за пів року 2020 року використано 200,1 млн куб. м блакитного палива, або на 30 млн куб. м менше, ніж за 6 місяців 2019 року. Непобутові споживачі газу - бюджетні та промислові, що є клієнтами ТОВ "Вінницягаз Збут", скоротили споживання майже на 25%.

"Таке зменшення об’ємів споживання газу пов’язано,в першу чергу, з аномально теплою зимою", - говорить директор ТОВ "Вінницягаз Збут" Василь Сопільник.

За словами прес-служби, споживання газу до кінця року залежатиме як від погодних умов, так і цінових тенденцій на ринку газу.

Також у компанії нагадали, що з 1 серпня відкривається ринок газу для населення. На сьогодні він поки регулюється положенням про покладання спеціальних зобов'язань (ПСО). Ціна блакитного палива для побутових споживачів і релігійних організацій визначається станом на 22 число кожного місяця за формулою, яка затверджується Кабінетом міністрів.

"Так, ціна газу для населення Вінницької області у липні склала 2,974 гривні за кубометр або 28 копійок за кіловат-годину. Після скасування постанови про спецобов’язки ціну щомісяця встановлюватиме кожен постачальник в залежності від того ресурсу, який він сформував для своїх клієнтів", - зауважує директор ТОВ Вінницягаз Збут" Василь Сопільник.

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