Потребление газа во Львовской области уменьшилось на 25%

Иллюстративное фото (УНИАН)

Наибольшее сокращение объема зафиксировано среди бытовых потребителей

Объемы потребления газа во Львовской области уменьшаются. С начала года АО "Львовгаз" протранспортувало 605,7 млн куб. м, а это на 152,3 млн куб. м (25%) меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Наибольшее сокращение объема зафиксировано среди бытовых потребителей Львовской области. С начала года оно составило 350,6 млн куб. м. В прошлом году распределение по этой категории составлял на 129,8 млн м куб больше. Уменьшение объемов потребления природного газа наблюдается и среди других категорий потребителей. По словам пресс-службы, предприятия ТКЭ потребили на 12,9 млн куб. м меньше, промышленность на 6,7 млн куб. м, учреждения и организации, финансируемые из государственного бюджета на 2,6 млн куб. м.

"С уменьшением тарифной выручки компании суммы расходов, необходимых для эксплуатации газораспределительных сетей, работы аварийно-диспетчерской службы остаются прежними и даже возрастают из года в год, - отмечает технический директор АО "Львовгаз" Павел Сербан. - Поэтому оптимальным для рынка газа Украины является модель тарифа на распределение, в которой учтена заявленная мощность".

В пресс-службе также отметили, что компания АО "Львовгаз" приветствует шаги НКРЭКУ по применению европейских принципов при установлении тарифов на распределение газа. В компании считают, что такой подход будет способствовать развитию энергоэффективности и экономии газа.

"Равномерные ежемесячные платежи за услугу доставки природного газа уменьшат финансовую нагрузку на потребителя в отопительный период и позволят операторам ГРМ четко спрогнозировать свои доходы и расходы. Но АО "Львовгаз" предлагает дать возможность потребителям платить за фактически использованную мощность, а не номинальную присоединенную мощность, как это предусмотрено действующей Методикой", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, тариф на распределение природного газа является единственным источником поступления средств в компании. "Установленный НКРЭКУ тариф на распределение природного газа не покрывает экономически обоснованных затрат компании. В частности, прошлый год АО "Львовгаз" завершило с убытком 439,7 млн гривен", - говорится в сообщении.