Потребление газа в Черновицкой области уменьшилось на 15%

Общий объем потребления газа в Черновицкой области за 2019 год составил 312,5 млн куб. м, что на 15% меньше, чем в 2018 году. В целом же, объем потребления газа в течение последних трех лет сократился на 17,2%. Об этом сообщает пресс-служба АО "Черновцыгаз".

Потребление природного газа сократилось среди всех групп клиентов. Бытовые потребители использовали меньше на 82 млн куб. м (31,2%), религиозные организации - на 1,3 млн куб. м (13,3%), промышленные предприятия – 1,8 млн куб. м (9,6%), учреждения и организации, финансируемые из государственного бюджета – 1 млн куб. м (7,1%), а теплоснабжающие предприятия – 6,9 млн куб. м (15,4%).

"Уменьшение объемов распределенного природного газа сказывалось на финансовом состоянии компании, а из-за неравномерности сезонных поступлений средств, возникали затруднения в покрытии затрат на обслуживание газовых сетей. С 1 января 2020 года в нашей стране применяется европейский принцип при установлении тарифа на услуги распределения газа. Стоит также отметить, что равномерные ежемесячные платежи за услугу распределения природного газа уменьшили финансовую нагрузку на бытовых потребителей в январе и феврале, а "Черновцыгаз", может четко прогнозировать поступления и затраты", - отмечает председатель правления АО "Черновцыгаз" Виктор Горда.

В пресс-службе отметили, что ситуацию с ежегодным уменьшением объемов осложняли еще и долги за распределенный природный газ. По состоянию на 01.01.2020, задолженность небытовых потребителей перед АО "Черновцыгаз" составляла 4,8 млн гривен.

"Средства, поступающие от клиентов за распределение газа — это единственный источник финансирования всех работ по содержанию газотранспортной системы, ремонта и обслуживания газовых сетей, работы аварийно-диспетчерской службы. При этом, именно на межотопительный период приходится львиная доля работ по модернизации, замене газовых сетей и оборудования на них. Поэтому решение о модель тарифа на распределение, в которой учтена заявленная мощность является оптимальным для рынка газа Украины", - говорится в сообщении.