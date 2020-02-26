Споживання газу в Чернівецькій області зменшилося на 15%

Загальний обсяг споживання газу в Чернівецькій області за 2019 рік склав 312,5 млн куб. м, що на 15% менше, ніж у 2018 році. В цілому ж, обсяг споживання газу протягом останніх трьох років скоротився на 17,2%. Про це повідомляє прес-служба АТ "Чернівцігаз".

Споживання природного газу скоротилось серед усіх груп клієнтів. Побутові споживачі використали менше на 82 млн куб. м (31,2%), релігійні організації - на 1,3 млн куб. м (13,3%), промислові підприємства – 1,8 млн куб. м (9,6%), установи й організації, що фінансуються з державного бюджету – 1 млн куб. м (7,1%), а теплопостачальні підприємства – 6,9 млн куб. м (15,4%).

"Зменшення обсягів розподіленого природного газу позначалося на фінансовому стані компанії, а через нерівномірність сезонних надходжень коштів, виникали труднощі у покритті витрат на обслуговування газових мереж. З 1 січня 2020 року в нашій країні застосовується європейський принцип при встановленні тарифу на послуги розподілу газу. Варто також зазначити, що рівномірні щомісячні платежі за послугу розподілу природного газу зменшили фінансове навантаження на побутових споживачів в січні та лютому, а "Чернівцігаз", може чітко прогнозувати надходження та витрати" - зазначає голова правління АТ "Чернівцігаз" Віктор Горда.

У прес-службі зазначили, що ситуацію зі щорічним зменшенням обсягів ускладнювали ще й борги за розподілений природний газ. Станом на 01.01.2020, заборгованість непобутових споживачів перед АТ "Чернівцігаз" складала 4,8 млн гривень.

"Кошти, що надходять від клієнтів за розподіл газу — це єдине джерело фінансування всіх робіт з утримання газотранспортної системи, ремонту та обслуговування газових мереж, роботи аварійно-диспетчерської служби. При цьому, саме на міжопалювальний період припадає левова частка робіт з модернізації, заміни газових мереж та обладнання на них. Тому рішення про модель тарифу на розподіл, в якій врахована заявлена потужність є оптимальним для ринку газу України", - йдеться у повідомленні.