Потребление газа на в Черниговской области увеличилось на 5,6%

В первом полугодии этого года в области потребили почти 350 млн кубометров газа

По итогам первого полугодия 2018 года потребление природного газа в Черниговской области увеличилось на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составило 348,8 млн кубометров. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Черниговгаз".

За шесть месяцев 2018 года ПАО "Черниговгаз" протранспортировало 348,8 млн куб. м газа. Это почти на 18,5 млн куб. м больше, чем за аналогичный период 2017 года. Наибольший рост объемов потребления показали тепловики и религиозные организации. За январь-июнь они увеличились на 17,4% или на 15 млн куб. м и 16,9% или 24 тыс. кубометров соответственно.

Промышленные предприятия также увеличили показатели на 5,6% или почти 1,86 млн кубометров. Увеличение объемов потребления зафиксировано и для бюджетных организаций, для которых прирост составил 841 тыс. куб. м или 7%. Прежде всего такой прирост объясняется более холодными погодными условиями, чем в прошлом году.

Практически не изменилось использование газа в быту. Разница в сторону увеличения составила лишь 0,4% - это около 853 тыс. куб. м. В общем из всего объема голубого топлива, распределенного ПАО "Черниговгаз", бытовыми потребителями области потреблено около 200 млн куб. м, что составляет 57,3%.

За предоставленные компанией услуги распределения природного газа с начала года потребителям, кроме бытовых, к уплате начислено 112,1 млн грн. По состоянию на 27 июля 2018 года, с учетом задолженности предыдущих периодов, за услуги уплачено 123,2 млн грн.

"В целом уровень расчетов небытовых потребителей является удовлетворительным, однако значительная задолженность населения негативно влияет на финансовое состояние компании. На сегодня, по данным поставщика газа, неплатежи жителей области составляют более 370 млн грн., из которых 10,8% или почти 40 млн грн. составляет доля ПАО "Черниговгаз" за услуги по распределению газа", - сообщил коммерческий директор "Черниговгаза" Сергей Савченко.

Отметим, что в прошлом году тарифная выручка "Черниговгаза", которая формируется за счет тарифа на распределение природного газа, составила 381 млн грн. Однако установленный НКРЭКУ тариф не покрывает экономически обоснованных расходов компании, из-за чего расходы превысили выручку. Так, по итогам 2017 года убытки предприятия составили 66 млн грн.