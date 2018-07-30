Споживання газу в Чернігівській області збільшилося на 5,6%

У першому півріччі цього року в області спожили майже 350 млн кубометрів газу

За підсумками першого півріччя 2018 року споживання природного газу в Чернігівській області збільшилося на 5,6% порівняно з аналогічним періодом 2017 року і склало 348,8 млн кубометрів. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Чернігівгаз".

За шість місяців 2018 року ПАТ "Чернігівгаз" протранспортувало 348,8 млн куб. м газу. Це майже на 18,5 млн куб. м більше, ніж за аналогічний період 2017 року. Найбільше зростання обсягів споживання показали тепловики та релігійні організації. За січень-червень вони збільшились на 17,4%, або на 15 млн куб. м і 16,9% або 24 тис. кубометрів відповідно.

Промислові підприємства також збільшили показники на 5,6% або майже 1,86 млн кубометрів. Збільшення обсягів споживання зафіксовано і для бюджетних організацій, для яких приріст склав 841 тис. куб. м або 7%. Перш за все такий приріст пояснюється більш холодними погодними умовами, ніж у минулому році.

Практично не змінилося використання газу в побуті. Різниця в бік збільшення склала лише 0,4% - це близько 853 тис. куб. м. Загалом з усього обсягу блакитного палива, розподіленого ПАТ "Чернігівгаз", побутовими споживачами області спожито близько 200 млн куб. м, що становить 57,3%.

За надані компанією послуги розподілу природного газу з початку року споживачам, крім побутових, до сплати нараховано 112,1 млн грн. Станом на 27 липня 2018 року, з урахуванням заборгованості попередніх періодів, за послуги сплачено 123,2 млн грн.

"Загалом рівень розрахунків непобутових споживачів є задовільним, однак значна заборгованість населення негативно впливає на фінансовий стан компанії. На сьогодні, за даними постачальника газу, неплатежі жителів області становлять понад 370 млн грн., з яких 10,8%, або майже 40 млн грн. становить частка ПАТ "Чернігівгаз" за послуги з розподілу газу", - повідомив комерційний директор "Чернігівгазу" Сергій Савченко.

Відзначимо, що в минулому році тарифна виручка "Чернігівгазу", яка формується за рахунок тарифу на розподіл природного газу, становила 381 млн грн. Однак встановлений НКРЕКПтариф не покриває економічно обґрунтованих витрат компанії, через що витрати перевищили виручку. Так, за підсумками 2017 року збитки підприємства склали 66 млн грн.