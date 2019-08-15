Потребителям "Ивано-Франковскгаз Сбыта" зачислены сэкономленные субсидии

Иллюстративное фото (пресс-служба "Ивано-Франковскгаз Сбыта")

Сэкономленная сумма субсидий не является монетизированной, ее нельзя получить наличными

В августе ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" получило из госбюджета 48 млн гривен, которые уже зачислены на лицевые счета более 30 тыс. клиентов. Это суммы, которые не были использованы потребителями субсидий прошлого отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно требованию Кабмина, весной эти средства были возвращены в госбюджет. Но после изменений в законодательстве, когда 19 июля 2019 года вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины от 26.06.2019 года № 595 "О внесении изменений в Порядок расчета и возврата в бюджет неиспользованных сумм субсидии", "Ивано-Франковскгаз Сбыт" повторно осуществил расчет неиспользованной субсидии для возмещения расходов на оплату услуг по газоснабжению.

"Сэкономленная сумма субсидий не является монетизированной. И потребители не смогут получить эти средства наличными. В автоматическом режиме они зачислены на лицевые счета клиентов и пойдут на оплату будущих платежей за газ или на оплату существующей задолженности", - объясняет ведущий специалист по расчетам ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" Леся Хараим.

В пресс-службе отметили, что сумму сэкономленной субсидии, которая уже зачислена на личный счет, потребители смогут увидеть в счетах за июль. А пользователи личного кабинета на сайте 104.ua уже могут ознакомиться с обновленным балансом своего счета.

"Снабжающая компания также напоминает субсидиантам, что при наличии у потребителя просроченной задолженности в размере 340 гривен и более, жилищная субсидия на следующий период не назначается. Чтобы избежать недоразумений и неприятностей, потребители должны своевременно оплачивать счета или заключить договор реструктуризации", - говорится в сообщении.