Потребительские настроения украинцев ухудшились

Индекс потребительских настроений в Украине в марте 2019 года составил 65,3, что на 1,7 п. меньше, чем в феврале. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного исследования Info Sapiens.

По данным исследования, Индекс текущего положения снизился на 2,1 п., составив 61,2. Индекс экономических ожиданий в марте снизился на 1,4 п. и составил 68,1.

Мартовский показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 129,0 - это выше показателя прошлого месяца на 5,4 п. Индекс инфляционных ожиданий вырос - до 184,5, что на 2,2 п. больше за прошлый месяц. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев также ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 5,3 п. - до значения 151,2.

"Среднее значение индекса потребительских настроений в 1-м квартале 2019 года превышает среднее значение за 4-й квартал 2018 года и весь 2018 год. Наибольший прирост в 1-м квартале 2019 года показывают индексы ожиданий по развитию экономики ближайшего года, так и в последующие 5 лет. Зато оценка текущего личного материального положения почти не изменилась. Оптимизм в отношении развития экономики, по нашему мнению, связан с оптимистическими надеждами на результаты выборов президента", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Исследования потребительских настроений в Украине проводилось GfK Ukraine с июня 2000 года, а с 2019 года его осуществляет Info Sapiens.

Напомним, по данным опроса НБУ, руководители украинских предприятий ожидают, что обменный курс гривны к доллару через 12 месяцев будет на уровне 29,32 грн/доллар.