Потребители задолжали "Харьковгаз Сбыту" 2,4 млрд гривен

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Компания активизирует работу по поэтапному прекращению газоснабжения должникам

По состоянию на 1 августа 2019 года задолженность жителей Харькова и области за использованный природный газ превысила 2,4 млрд гривен. Долг за потребленный газ имеет каждый третий потребитель. Об этом сообщает пресс-служба "Харьковгаз Сбыта".

"Летний период - самое удобное время рассчитаться за газ, потребленный в отопительном сезоне, ведь расходы на текущее потребление газа минимальны. После окончания отопительного сезона задолженность клиентов ООО "Харьковгаз Сбыт" уменьшилась лишь на 17%. Поэтому компания активизирует работу по поэтапному прекращению газоснабжения должникам. На сегодня в Харькове и области остаются без газоснабжения более 50 тыс. потребителей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что если после прекращения газоснабжения должник продолжает игнорировать необходимость оплатить за использованный газ, взыскание задолженности осуществляется в судебном порядке.

"В соответствии с договором поставки природного газа, клиент газовой компании обязан обеспечить своевременную и полную оплату за использованный газ. В случае, когда потребитель не оплачивает услуги и игнорирует сообщения о необходимости осуществить расчеты, ООО "Харьковгаз Сбыт" вынуждено прекратить предоставление услуг газоснабжения должнику", - отметила начальник отдела расчетов ООО "Харьковгаз Сбыт" Татьяна Харченко.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 18.10.2018г. № 867, ООО "Харьковгаз Сбыт" должен обеспечить расчеты за использованный бытовыми потребителями природный газ с НАК "Нафтогаз Украины". По словам пресс-службы, на сегодня группа компаний "Нафтогаз" получает около 90% средств, которые оплачивают жители региона за услуги газоснабжения.

"Дополнительно проверить состояние лицевого счета за газ клиенты ООО "Харьковгаз Сбыт" могут через Личный кабинет на сайте 104.ua, чат-бот 7104ua в Viber, отправив СМС на номер 7104 (текст СМС: сначала написать слово Баланс либо Balance, затем через пробел номер лицевого счета), через мобильное приложение для смартфонов 104 Mobile, через мобильное приложение для iPhone 104 Mobile Lite, обратившись в контакт-центр ООО "Харьковгаз Сбыт" по тел. (057) 728-93-04, в центрах обслуживания клиентов компании", - говорится в сообщении.