Споживачі заборгували "Харківгаз Збуту" 2,4 млрд гривень

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Компанія активізує роботу щодо поетапного припинення газопостачання боржникам

Станом на 1 серпня 2019 року заборгованість мешканців Харкова та області за використаний природний газ перевищила 2,4 млрд гривень. Борг за спожитий газ має кожен третій споживач. Про це повідомляє прес-служба "Харківгаз Збуту".

"Літній період - найзручніший час розрахуватися за газ, спожитий у опалювальному сезоні, адже витрати на поточне споживання газу мінімальні. Після закінчення опалювального сезону заборгованість клієнтів ТОВ "Харківгаз Збут" зменшилася лише на 17%. Тому компанія активізує роботу щодо поетапного припинення газопостачання боржникам. На сьогодні в Харкові і області залишаються без газопостачання понад 50 тис. споживачів", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що якщо після припинення газопостачання боржник продовжує ігнорувати необхідність сплатити за використаний газ, стягнення заборгованості провадиться у судовому порядку.

"У відповідності з договором поставки природного газу, клієнт газової компанії зобов'язаний забезпечити своєчасну і повну оплату за використаний газ. У разі, коли споживач не оплачує послуги і ігнорує повідомлення про необхідність здійснити розрахунки, ТОВ "Харківгаз Збут" змушене припинити надання послуг газопостачання боржника", - зазначила начальник відділу розрахунків ТОВ "Харківгаз Збут" Тетяна Харченко.

У відповідності з Постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.2018 р. № 867, ТОВ "Харківгаз Збут" повинен забезпечити розрахунки за використаний побутовими споживачами природний газ з НАК "Нафтогаз України". За словами прес-служби, на сьогодні група компаній "Нафтогаз" отримує близько 90% коштів, які сплачують мешканці регіону за послуги газопостачання.

"Додатково перевірити стан особового рахунку за газ клієнти ТОВ "Харківгаз Збут" можуть через Особистий кабінет на сайті 104.ua, чат-бот 7104ua в Viber, відправивши СМС на номер 7104 (текст СМС: спочатку написати слово Баланс або Balance, потім через пробіл номер особового рахунку), через мобільний додаток для смартфонів 104 Mobile, через мобільний додаток для iPhone 104 Mobile Lite, звернувшись до контакт-центр ТЗОВ "Харківгаз Збут" за телефоном (057) 728-93-04, в центрах обслуговування клієнтів компанії", - йдеться в повідомленні.