Потребители "Ровногаза" с автономным отоплением заплатят за доставку на 40% меньше

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Ежемесячный платеж за доставку газа будет одинаковым на протяжении всего года

Потребители природного газа Ровенской области в первом квартале 2020 года на 40% сократят расходы за распределение газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба АО "Ровногаз".

"По расчетам АО "Ровногаз", в течение первых трех месяцев текущего года домохозяйства, использующие газ для отопления домов, будут платить на 30-35% меньше за распределение, чем в первом квартале 2019 года. Это стало возможным после внедрения НКРЭКУ новой системы оплаты услуг доставки газа", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, наиболее выгодной новая система будет для домохозяйств, которые используют газ для отопления домов. Для таких клиентов платежи за доставку уменьшатся на треть. Например, домохозяйство в Ровенской области, которое потребляет 1532 куб. м газа в год, по три месяца заплатит 460 вместо 780 гривен.

январь февраль март Потребление*, куб. м 310 284 294 1 кв 2019 года, грн 269,8 247,2 255,9 773,1 1 кв. 2020 года, грн 152,95 152,95 152,95 45985

*данные НКРЄКУ

Согласно расчетам АО "Ровногаз", новая система будет самой удобной для потребителей, которые используют газ для отопления домов Таких в Ровенской области 184 366 клиентов. Их платежи за доставку газа в первом квартале уменьшатся более чем на треть.

"До сих пор все потребители природного газа платили за распределение газа одной квитанцией, где была учтена и плата за газ как товар, и плата за услуги за доставку. С нового года этот платеж за доставку выделена в отдельную квитанцию. И теперь наши клиенты четко знают, что одному предприятию они платят за потребленный газ, а другому – за распределение", - пояснил коммерческий директор АО "Ровногаз" Виктор Осницький.

По данным Национальной комиссии по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг, в среднем одна ровенская семья потребляет 1532 куб. м газа за год. Согласно приведенных данных, за первые три месяца 2020 года такие потребители в среднем платят за распределение ориентировочно на 320 гривен меньше, чем в 2019 году.

"Напомним, 24 декабря 2019 года Регулятор утвердил новые тарифы для Оператора ГТС и операторов ГРС. Таким образом был завершен анбандлинг, который длился в Украине на протяжении последних пяти лет. Произошло окончательное отделение продажи газа от его транспортировки. Теперь потребитель не привязан ни к одному поставщику и имеет возможность выбора. Уже в январе 2020 года потребители газа получили квитанции на оплату доставки газа. Услуги распределения - это транспортировка газа распределительными газопроводами, учет газа, ремонт, замена и обслуживание газопроводов и оборудования на них, локализация и ликвидация аварийных ситуаций, поверка и замена счетчиков, обслуживание в Центрах обслуживания клиентов и другие услуги", - говорится в сообщении.

Тариф за доставку газа для оператора ГРС АО "Ровногаз" установила Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг. Он составляет для "Ровногаза" 1,20 гривен (с НДС) за 1 куб. м газа.