Споживачі "Рівнегазу" з автономним опаленням сплатять за доставку на 40% менше

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Щомісячний платіж за доставку газу буде однаковим впродовж всього року

Споживачі природного газу Рівненської області у першому кварталі 2020 року на 40% скоротять витрати за розподіл газу у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє прес-служба АТ "Рівнегаз".

"За розрахунками АТ "Рівнегаз", впродовж перших трьох місяців поточного року домогосподарства, що використовують газ для опалення будинків, платитимуть на 30-35% менше за розподіл, ніж в першому кварталі 2019 року. Це стало можливим після впровадженню НКРЕКП нової системи оплати послуг доставки газу", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, найбільш вигідною нова система буде для домогосподарств, які використовують газ для опалення будинків. Для таких клієнтів платежі за доставку зменшаться на третину. Наприклад, домогосподарство в Рівненській області, яке споживає 1532 куб. м газу на рік, за три місяці сплатить 460 замість 780 гривень.

січень лютий березень Споживання*, куб м 310 284 294 1 кв. 2019 року, грн 269,8 247,2 255,9 773,1 1 кв. 2020 року, грн 152,95 152,95 152,95 459,85

*дані НКРЕКП

Згідно з розрахунками акціонерного товариства "Рівнегаз", найзручнішою нова система буде для споживачів, які використовують газ для опалення будинків. Таких у Рівненській області 184 366 клієнтів. Їх платежі за доставку газу у першому кварталі зменшаться більше ніж на третину.

"Дотепер всі споживачі природного газу сплачували за розподіл газу однією квитанцією, де була врахована і плата за газ як товар, і плата за послуги за доставку. З нового року цей платіж за доставку виокремлено в окрему квитанцію. І тепер наші клієнти чітко знають, що одному підприємству вони сплачують за спожитий газ, а іншому – за розподіл", - пояснив комерційний директор АТ "Рівнегаз" Віктор Осницький.

За даними Національної комісії з питань регулювання енергетики та комунальних послуг, в середньому одна рівненська родина споживає 1532 куб. м газу за рік. Відповідно до наведених даних, за перші три місяці 2020 року такі споживачі в середньому сплатять за розподіл орієнтовно на 320 гривень менше, ніж у 2019 році.

"Нагадаємо, 24 грудня 2019 року Регулятор затвердив нові тарифи для Оператора ГТС та операторів ГРМ. Таким чином було завершено анбандлінг, який тривав в Україні впродовж останніх п’яти років. Здійснено остаточне відділення продажу газу від його транспортування. Тепер споживач не прив’язаний до жодного постачальника і має можливість вибору. Уже у січні 2020 року споживачі газу отримали квитанції на оплату доставки газу. Послуги розподілу - це транспортування газу розподільчими газопроводами, облік газу, ремонт, заміна та обслуговування газопроводів та обладнання на них, локалізація та ліквідація аварійних ситуацій, повірка та заміна лічильників, обслуговування у Центрах обслуговування клієнтів та інші послуги", - йдеться у повідомленні.

Тариф за доставку газу для оператора ГРМ АТ "Рівнегаз" встановила Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг. Він становить для "Рівнегазу" 1,20 гривень (з ПДВ) за 1 куб. м газу.