Потребители Ровенской области задолжали за доставку газа 59 млн гривен

По состоянию на 1 августа текущего года потребители газа Ровенской области задолжали за доставку газа почти 59 млн грн. Каждый девятый не заплатил ни разу, а каждый пятый потребитель задерживает оплату на 2-3 месяца.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Указано, что неплатежи значительно затрудняют работу АО "Ривнегаз", а именно, подготовку газовых сетей к отопительному сезону и предоставление услуги доставки газа в регионе.

За период с января по июль 2020 года 15% счетов за распределение газа в Ровенской области не уплачены. Компания не получила возмещение за предоставленные услуги доставки газа на сумму почти 59 млн грн. В том числе бытовые потребители задолжали 18 млн грн, теплоснабжающие предприятия - 39,6 млн грн, бюджетные организации - 729 тыс. грн, другие субъекты хозяйствования - 0,5 млн грн.

"Хотя новый порядок оплаты доставки газа действует уже более полугода, 24 тысячи потребителей газа области, а это каждый девятый, не оплатили за доставку ни разу и задолжали почти 7 млн ​​грн. В то же время, каждый пятый потребитель задерживает оплату на 2 3 месяца, а это еще 2,8 млн долга. Мы вынуждены прибегать к непопулярным решениям и обращаться в суд с заявлениями о взыскании задолженности", - отмечает финансовый директор "Ривнегаз" Виталий Зубейко.

Указано, что долги потребителей болезненно сказываются на системе газоснабжения Ровенской области. В частности, критически не хватает средств на ремонты и подготовку газораспределительных сетей к отопительному сезону, приобретение газа для покрытия производственно-технологических потерь и тому подобное.

"А еще текущая деятельность предприятия, ведь работникам нужно выплачивать зарплату, покупать горюче-смазочные и расходные материалы", - отмечают в компании.

В определенной степени такая ситуация с оплатой связана с эпидемией COVID-19. Компания ожидала роста уровня расчетов после ослабления карантина, однако, чуда не произошло.

"Ривнегаз" в очередной раз призывает потребителей придерживаться дисциплины в расчетах, чтобы предприятие имело возможность предоставлять качественную услугу бесперебойной и безаварийной доставки газа для 264 тыс. потребителей региона и подготовить сети к зиме", - указано в сообщении.