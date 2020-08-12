Споживачі Рівненської області боргують за доставку газу 59 мільйонів гривень

Станом на 1 серпня поточного року споживачі газу Рівненської області заборгували за доставку газу майже 59 млн грн. Кожен дев`ятий не заплатив ще жодного разу, а кожен п’ятий споживач затримує оплату на 2-3 місяці.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Вказано, що неплатежі значно ускладнюють роботу АТ "Рівнегаз", а саме, підготовку газових мереж до опалювального сезону та надання послуги доставки газу в регіоні.

За період з січня по липень 2020 року 15% рахунків за розподіл газу у Рівненській області несплачені. Компанія не отримала відшкодування за надані послуги доставки газу на суму майже 59 млн грн. В тому числі побутові споживачі заборгували 18 млн грн, теплопостачальні підприємства - 39,6 млн грн, бюджетні організації - 729 тис. грн, інші суб’єкти господарювання - 0,5 млн грн.

"Хоча новий порядок оплати доставки газу діє вже понад півроку, 24 тисячі споживачів газу області, а це кожен дев`ятий, не сплатили за доставку жодного разу та боргують майже 7 млн грн. Водночас, кожен п’ятий споживач затримує оплату на 2-3 місяці, а це ще 2,8 млн боргу. Ми вимушені вдаватися до непопулярних рішень і звертатися до суду із заявами про стягнення заборгованості", - зауважує фінансовий директор "Рівнегаз" Віталій Зубейко.

Вказано, що борги споживачів болісно позначаються на системі газопостачання Рівненської області. Зокрема, критично не вистачає коштів на ремонти та підготовку газорозподільних мереж до опалювального сезону, придбання газу для покриття виробничо-технологічних втрат тощо.

"А є ще поточна діяльність підприємства, адже працівникам потрібно виплачувати зарплату, купувати паливно-мастильні та розхідні матеріали", - зазначають у компанії.

Певною мірою така ситуація із проплатами пов’язана з епідемією COVID-19. Компанія очікувала зростання рівня розрахунків після послаблення карантину, проте, дива не сталося.

"Рівнегаз" вкотре закликає споживачів дотримуватись дисципліни у розрахунках, аби підприємство мало змогу надавати якісну послугу безперебійної та безаварійної доставки газу для 264 тис. споживачів регіону та підготувати мережі до зими", - вказано у повідомленні.