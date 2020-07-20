Потребители "Львовгаз Сбыта" задолжали за газ более 1,5 млрд гривен

70% бытовых клиентов ООО "Львовгаз Сбыт" имеют долг. Компания призывает должников рассчитаться за потребленный газ или заключить договор реструктуризации.

Об этом сообщает пресс-служба "Львовгаз Сбыта".

"По состоянию на 1 июля общий долг жителей Львовской области за потребленный природный газ составляет 1,58 млрд гривен. Больше всего должников проживает во Львове, в Пустомытовском и Стрыйском районах", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, за первое полугодие 2020 года за долги было прекращено газоснабжение 2270 потребителям. Это на 1222 меньше, чем в прошлом году, потому что действует запрет на отключение должников во время карантина. Пока менеджеры компании проводят работу с должниками в "режиме напоминания": рассылают письма, СМС и звонят.

"Анализируя полугодовые показатели, можем сказать, что не карантин стал причиной накопления долгов, – комментирует ситуацию директор "Львовгаз Сбыта" Павел Майк. – Если сравнивать сумму долга с первым полугодием прошлого года, то долг даже уменьшился на 13%. Ситуация с оплатой, к сожалению, типичная. Есть сознательные и дисциплинированные клиенты, которые сразу оплачивают счет, а есть клиенты, которые забывают или не хотят платить вовремя. ООО "Львовгаз Сбыт" является надежным поставщиком газа и выполняет все обязательства перед клиентами. Хочется, чтобы и клиенты помнили, что они – участники двустороннего договора, и своевременно осуществляли оплату".

"Львовгаз Сбыт" предлагает клиентам, которые имеют задолженность за потребленный природный газ, заключить договор о реструктуризации долга. С начала года этой возможностью уже воспользовались более 140 человек.

Для того чтобы заключить договор реструктуризации долга, клиентам необходимо обратиться с заявлением в главный офис ООО "Львовгаз Сбыт" во Львове или в ближайшее районное представительство. С собой нужно иметь такие документы: паспорт владельца квартиры (или лица, которое заключило заявление присоединении к условиям типового договора на поставку природного газа), справку о присвоении идентификационного кода, справку о составе семьи и справку, которая подтверждает неплатежеспособность потребителя и членов его семьи", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе напомнили, что клиенты "Львовгаз Сбыта" имеют возможность платить за газ дистанционно. Для этого компания запустила несколько удобных и простых в использовании онлайн-сервисов: Личный кабинет на сайте 104.ua, Viber-бот 7104ua, Telegram-бот 7104ua, а также мобильные приложения 104Mobile (для Android) и 104Mobile Light (для iPhone).