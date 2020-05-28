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Потребители "Ивано-Франковскгаз Сбыта" оставляют средства с акции "Твоя энергонезависимость" на лицевом счете

Новости » Энергетика     28.05.2020 - 17:01
Потребители "Ивано-Франковскгаз Сбыта" оставляют средства с акции "Твоя энергонезависимость" на лицевом счете
Газовый вентиль (dtek.com)

Заявление на возврат средств написали 142 клиента-участника акции

По состоянию на 26 мая 1763 участников акции "Твоя энергонезависимость" Ивано-Франковской области перевели остатки неиспользованных средств на лицевые счета. В дальнейшем эти средства клиенты используют для оплаты потребленного газа.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт".

"Участниками акции "Твоя энергонезависимость", которая проводилась в августе-сентябре прошлого года НАК "Нафтогаз Украины", стали 3226 потребителей "Ивано-Франковскгаз Сбыта". Из-за теплых погодных условий и снижения в отопительный сезон цены на газ ниже акционной, не все потребители исчерпали свой запас голубого топлива. Поэтому начиная с 20 апреля в Личном кабинете на сайте www.104.ua доступен функционал, который позволяет направить эти средства на оплату текущего потребления или вернуть на карточный счет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для получения средств на банковский счет необходимо направить на почтовый адрес (76010, м. Ивано-Франковск, ул. Ленкавского, 20, тел/факс (0342)725262) или электронный адрес компании gaszbut@ifgas.com.ua заявление установленного образца.

"Экземпляр заявления на возврат остатка неиспользованных средств в рамках акции "Твоя энергонезависимость" размещен на сайте 104. Мы сможем оперативно вернуть средства сразу, как получим ваше заявление. Проверить информацию о возврате средств в любой момент можно с помощью онлайн сервисов 104.ua или позвонив в контакт-центр", - говорится в сообщении.

Компания призывает участников акции определиться с остатком средств в ближайшее время.

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Автор: Мария Тарарыева

Теги Новости Украины Ивано-Франковскгаз
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