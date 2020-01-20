Потребители будут оплачивать доставку газа отдельно, - "Волиньгаз"

В январе все потребители газа Украины получат отдельные счета: один за потребленный газ, второй – за услугу по его доставке. Об этом сообщает пресс-служба АО "Волиньгаз".

"В конце декабря Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла изменения, касающиеся потребителей газа. Таким образом, завершено анбандлинг на газовом рынке. Продажа газа (поставка) отделена от его доставки. Потребители с января будут получать два разных счета: оплата за газ одной компании, а за его доставку – другой. Своим решением НКРЭКУ со счетов за газ изъяла плату за его доставку", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, отдельные счета гарантируют независимость поставщиков газа от операторов ГРС, это залог внедрения европейского рынка газа. Таким образом, наконец, выполнено закон "О рынке природного газа", который был принят в 2015 году и требования Третьего энергетического пакета, согласно которым доставка газа должна быть отделена его продажи, сообщили в пресс-службе.

"Стоимость доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого клиента и зависит от использованного им объема газа в прошлом газовом году. Газовый год – это промежуток времени с 1 октября по 30 сентября. Ежемесячный платеж за доставку газа рассчитывается так: сумма кубов газа, потребленного за газовый год, умножается на тариф на доставку. Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года. Счет уже есть в Личном кабинете на сайте 104.ua. Его можно оплатить онлайн", - сообщил начальник управления клиентского сервиса АО "Волиньгаз" Юрий Петрук.

Согласно решению НКРЭКУ, с 1 января 2020 года до 30 июня 2020 года включительно для АО "Волиньгаз" установлен тариф в размере 1,092 гривен за 1 куб. м в месяц (с учетом НДС). С 1 июля 2020 года - в размере 1,32 гривен за 1 куб. м в месяц (с учетом НДС).

"Для примера: потребитель с газовой плитой потребил с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года 200 кубометров газа. Действующий тариф на распределение для АО "Волиньгаз" с 1 января 2020 года составляет 1,092 гривен за куб. м в месяц ( в т.ч. НДС). Рассчитаем ежемесячную плату за доставку газа: 200 куб. м * 1,092 / 12 мес. = 18,20 гривен. Следовательно, ежемесячная плата за доставку голубого топлива для такого потребителя составляет 18,20 гривен в месяц, а с 1 июля 22 гривны", - говорится в сообщении.

При желании потребитель может оплатить за доставку одним платежом – заранее, за несколько месяцев. Таким образом, он уменьшит свои расходы на комиссии банков при проведении платежей. Клиенты могут платить за доставку одним платежом за квартал, полгода или даже год.

"Если клиент АО "Волиньгаз" сэкономил топливо и уменьшил объемы потребления газа, уже в следующем газовом году пропорционально этому уменьшается стоимость доставки газа. Если у владельца домовладения отсутствует потребность в природном газе, а значит в услугах по его доставке и обслуживанию сетей, потребитель имеет право обратиться в АО "Волиньгаз" для отключения от газовых сетей. Напоминаем, что в декабре 2019 года НКРЭКУ пересмотрела тариф на распределение газа для АО "Волиньгаз". Впервые за три года стоимость услуг по доставке газа было увеличено, но почти на 20 коп. (без НДС)", - говорится в сообщении.