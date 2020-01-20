Споживачі оплачуватимуть доставку газу окремо, - "Волиньгаз"

У січні всі споживачі газу України отримають окремі рахунки: один за спожитий газ, другий – за послугу з його доставки. Про це повідомляє прес-служба АТ "Волиньгаз".

"Наприкінці грудня Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила зміни, які стосуються споживачів газу. Таким чином, завершено анбандлінг на газовому ринку. Продаж газу (поставка) відділено від його доставки. Споживачі з січня отримуватимуть два різні рахунки: оплата за газ одній компанії, а за його доставку – іншій. Своїм рішенням НКРЕКП з рахунків за газ вилучила плату за його доставку", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, окремі рахунки гарантують незалежність постачальників газу від операторів ГРМ, це запорука впровадження європейського ринку газу. Таким чином, нарешті виконано закон "Про ринок природного газу", який був прийнятий в 2015 році та вимоги Третього енергетичного пакету, згідно з якими доставка газу має бути відділена його продажу, повідомили у прес-службі.

"Вартість доставки газу розраховується індивідуально для кожного клієнта і залежить від використаного ним обсягу газу в минулому газовому році. Газовий рік – це проміжок часу з 1 жовтня по 30 вересня. Щомісячний платіж за доставку газу розраховується так: сума кубів газу, спожитого за газовий рік, множиться на тариф на доставку. Результат ділиться на 12 рівних платежів, які сплачуються щомісячно впродовж року. Рахунок уже є в Особистому кабінеті на сайті 104.ua. Його можна оплатити онлайн", - повідомив начальник управління клієнтського сервісу АТ "Волиньгаз" Юрій Петрук.

Згідно з рішенням НКРЕКП, з 1 січня 2020 року до 30 червня 2020 року включно для АТ "Волиньгаз" встановлено тариф у розмірі 1,092 гривень за 1 куб. м на місяць (з урахуванням ПДВ). З 1 липня 2020 року - в розмірі 1,32 гривень за 1 куб. м на місяць (з урахуванням ПДВ).

"Для прикладу: споживач із газовою плитою спожив з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року 200 кубометрів газу. Чинний тариф на розподіл для АТ "Волиньгаз" з 1 січня 2020 року становить 1,092 гривень за куб. м в місяць ( в т.ч. ПДВ). Розрахуємо щомісячну плату за доставку газу:

200 куб. м * 1,092 / 12 міс. = 18,20 гривень. Отже, щомісячна плата за доставку блакитного палива для такого споживача становить 18,20 гривень на місяць, а з 1 липня 22 гривні", - йдеться у повідомленні.

За бажання споживач може оплатити за доставку одним платежем – наперед, за кілька місяців. Таким чином, він зменшить свої витрати на комісії банків при проведенні платежів. Клієнти можуть платити за доставку одним платежем за квартал, півроку або навіть рік.

"Якщо клієнт АТ "Волиньгаз" заощадив паливо та зменшив обсяги споживання газу, вже в наступному газовому році пропорційно цьому зменшується вартість доставки газу. Якщо у власника домоволодіння відсутня потреба в природному газі, а отже у послугах з його доставки і обслуговування мереж, споживач має право звернутись до АТ "Волиньгаз" для від’єднання від газових мереж. Нагадуємо, що в грудні 2019 року НКРЕКП переглянула тариф на розподіл газу для АТ "Волиньгаз". Уперше за три роки вартість послуг з доставки газу було збільшено, але майже на 20 коп. (без ПДВ)", - йдеться у повідомленні.