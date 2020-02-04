Потребители с автономным отоплением заплатят за доставку меньше, - "Днепрогаз"

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Такие изменения стали возможными благодаря внедрению НКРЭКУ новой системы оплаты услуг по доставке голубого топлива

На протяжении января-марта 2020 года собственники домовладений, которые используют газ для отопления своих жилищ, будут платить за доставку топлива почти на 50% меньше, чем в первом квартале 2019 года. Об этом свидетельствуют расчеты АО "Днепрогаз", сообщает пресс-служба.

По расчетам специалистов компании наиболее выгодной новая система оплаты будет для домохозяйств, которые используют газ для отопления домов. Их платежи за доставку газа в первом квартале текущего года уменьшатся в среднем на половину. Например, домохозяйство в городе Днепре, которое потребляет 1350 куб. м в год, за три месяца заплатит около 223 вместо 441 гривны по старой системе оплаты услуг по газоснабжению.

январь февраль март Потребление*, куб. м 269 247 271 1 квартал 2019 г. (грн.) 150,64 138,32 151,76 440,72 1 квартал 2020 г. (грн.) 74,25 74,25 74,25 222,75

*объемы газа по данным НКРЭКУ

"Основные преимущества новой системы оплаты за доставку газа – равномерность платежей и защищенность от сезонных колебаний, - объясняет начальник отдела инспектирования АО "Днепрогаз" Павел Иотов. – Зимой, когда потребители значительно увеличивают использование топлива, платеж за доставку газа остается неизменным. Поэтому в отопительный период финансовая нагрузка при оплате за газ уменьшается".

В пресс-службе напомнили, что 24 декабря 2019 года НКРЭКУ утвердила новые тарифы для Оператора ГТС и операторов ГРС. "Таким образом было завершено анбандлинг на газовом рынке, который продолжался в Украине на протяжении последних пяти лет. Иначе говоря, произошло окончательное отделение продажи газа от его транспортировки. Теперь потребитель не привязан ни к одному поставщику и имеет возможность выбора. В связи с этим с 1 января 2020 года потребители газа получили отдельные квитанции на оплату его доставки", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, стоимость услуг доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Размер платы зависит только от объемов потребления. За основу берется объем потребления газа в течение "газового года". Это промежуток времени с 1 октября по 30 сентября. Сумма кубов газа, потребленного за газовый год, умножается на утвержденный государственным регулятором тариф на распределение (доставку). Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года.