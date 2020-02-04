Споживачі з автономним опаленням сплатять за доставку менше, - "Дніпрогаз"

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Такі зміни стали можливими завдяки впровадженню НКРЕКП нової системи оплати послуг з доставки блакитного палива

Впродовж січня-березня 2020 року власники домоволодінь, які використовують газ для опалення своїх помешкань, платитимуть за доставку палива майже на 50% менше, ніж у першому кварталі 2019 року. Про це свідчать розрахунки АТ "Дніпрогаз", повідомляє прес-служба.

За розрахунками спеціалістів компанії найбільш вигідною нова система оплати буде для домогосподарств, які використовують газ для опалення будинків. Їх платежі за доставку газу в першому кварталі поточного року зменшаться в середньому на половину. Наприклад, домогосподарство у місті Дніпрі, яке споживає 1350 куб. м на рік, за три місяці сплатить близько 223 замість 441 гривні за старою системою оплати послуг з газопостачання.

січень лютий березень Споживання*, куб м 269 247 271 1 квартал 2019 р. (грн.) 150,64 138,32 151,76 440,72 1 квартал 2020 р. (грн.) 74,25 74,25 74,25 222,75

*обсяги газу за даними НКРЕКП

"Основні переваги нової системи оплати за доставку газу – рівномірність платежів та захищеність від сезонних коливань, - пояснює начальник відділу інспектування АТ "Дніпрогаз" Павло Іотов. – Взимку, коли споживачі значно збільшують використання палива, платіж за доставку газу залишається незмінним. Тому в опалювальний період фінансове навантаження при сплаті за газ зменшується".

У прес-службі нагадали, що 24 грудня 2019 року НКРЕКП затвердила нові тарифи для Оператора ГТС та операторів ГРМ. "Таким чином було завершено анбандлінг на газовому ринку, який тривав в Україні впродовж останніх п’яти років. Інакше кажучи, здійснено остаточне відділення продажу газу від його транспортування. Тепер споживач не прив’язаний до жодного постачальника і має можливість вибору. У зв’язку з цим з 1 січня 2020 року споживачі газу отримали окремі квитанції на оплату його доставки", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, вартість послуг доставки газу розраховується індивідуально для кожного клієнта. Розмір плати залежить тільки від обсягів споживання. За основу береться обсяг споживання газу впродовж "газового року". Це проміжок часу з 1 жовтня по 30 вересня. Сума кубів газу, спожитого за газовий рік, множиться на затверджений державним регулятором тариф на розподіл (доставку). Результат ділиться на 12 рівних платежів, які сплачуються щомісячно впродовж року.