Потребители с автономным отоплением заплатят за доставку на 50% меньше, - "Харьковгоргаз"

Иллюстративное фото (УНИАН)

Это стало возможным благодаря внедрению НКРЭКУ новой системы оплаты услуг доставки газа

В течение первых трех месяцев текущего года домохозяйства, использующие газ для отопления домов, будут платить почти на 50% меньше, чем в первом квартале 2019 года. Об этом свидетельствуют расчеты АО "Харьковгоргаз", сообщает пресс-служба.

"Согласно расчетам компании, наиболее выгодной новая система будет для домохозяйств, которые используют газ для отопления домов. Их платежи в первом квартале за доставку газа уменьшатся в среднем на половину. Например, домохозяйство в городе Харьков которое потребляет 1575 куб. м газа в год, за три месяца заплатит 142 вместо 282 гривен", - говорится в сообщении.

январь февраль март Потребление*, куб. м 287 277 308 1 кв 2019 года, грн 92.6 89,75 99,80 2815 1 кв. 2020 года, грн 47,25 47,25 47,25 141,75

*данные НКРЭКУ

В пресс-службе напомнили, что 24 декабря 2019 года Регулятор утвердил новые тарифы для Оператора ГТС и операторов ГРС. "Таким образом был завершен анбандлинг, который длился в Украине на протяжении последних пяти лет. Произошло окончательное отделение продажи газа от его транспортировки. Теперь потребитель не привязан ни к одному поставщику и имеет возможность выбора. В январе 2020 года потребители газа получили квитанции на оплату доставки газа", - говорится в сообщении.