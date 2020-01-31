Споживачі з автономним опаленням сплатять за доставку на 50% менше, - "Харківміськгаз"

Ілюстративне фото (УНІАН)

Це стало можливим завдяки впровадженню НКРЕКП нової системи оплати послуг доставки газу

Впродовж перших трьох місяців поточного року домогосподарства, що використовують газ для опалення будинків, платитимуть майже на 50% менше, ніж в першому кварталі 2019 року. Про це свідчать розрахунки АТ "Харківміськгаз", повідомляє прес-служба.

"Згідно розрахунків компанії, найбільш вигідною нова система буде для домогосподарств, які використовують газ для опалення будинків. Їх платежі в першому кварталі за доставку газу зменшаться в середньому на половину. Наприклад, домогосподарство в місті Харків яке споживає 1575 куб. м газу на рік, за три місяці сплатить 142 замість 282 гривень", - йдеться у повідомленні.

січень лютий березень Споживання*, куб м 287 277 308 1 кв. 2019 року, грн 92.6 89,75 99,80 281,5 1 кв. 2020 року, грн 47,25 47,25 47,25 141,75

*дані НКРЕКП

У прес-службі нагадали, що 24 грудня 2019 року Регулятор затвердив нові тарифи для Оператора ГТС та операторів ГРМ. "Таким чином було завершено анбандлінг, який тривав в Україні впродовж останніх п’яти років. Здійснено остаточне відділення продажу газу від його транспортування. Тепер споживач не прив’язаний до жодного постачальника і має можливість вибору. В січні 2020 року споживачі газу отримали квитанції на оплату доставки газу", - йдеться у повідомленні.