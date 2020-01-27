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Потребители с автономным отоплением заплатят за доставку газа меньше, - Ассоциация

Новости » Энергетика   

Это стало возможным благодаря внедрению НКРЭКУ новой системы оплаты услуг доставки газа

В течение первых трех месяцев текущего года домохозяйства, использующие газ для отопления домов, будут платить на 30-35% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом свидетельствуют расчеты Ассоциации газового рынка Украины, сообщает пресс-служба.

"Согласно расчетам Ассоциации, наиболее выгодной новая система будет для домохозяйств, использующих газ для автономного отопления. Их платежи за доставку газа уменьшатся в среднем на треть. Например, домохозяйство в Полтавской области, которое потребляет 1600 куб. м газа в год, за три месяца заплатит 460 гривен вместо 720 гривен", - говорится в сообщении.

январь

февраль

март

Потребление*, куб м

314

281

294

1 кв. 2019 г, грн

254,3

227,6

238,1

720,1

1 кв. 2020 г, грн

152,95

152,95

152,95

458,85
*данные НКРЭКУ

По словам пресс-службы, уменьшатся платежи домохозяйств в других областях, в частности, в Черниговской и Хмельницкой. К примеру, семья в Черниговской области, которая потребляет 2223 куб. м газа в год, заплатит в первом квартале 583 вместо 935 гривен, а семья в Хмельницкой - 358 вместо 551 гривны.

"24 декабря 2019 Регулятор утвердил новые тарифы для Оператора ГТС и операторов ГРМ. Таким образом, был завершен анбандлинг, который длился в Украине на протяжении последних пяти лет. Осуществлено окончательное отделение продажи газа от его транспортировки. Теперь потребитель не привязан к одному поставщику и имеет возможность выбора. В январе 2020 года потребители газа получили квитанции на оплату услуг по доставке газа", - говорится в сообщении.

Черниговская область

январь

февраль

март

Потребление*, куб м

457

428

425

1 кв. 2019 г, грн

326,3

305,6

303,4

935,3

1 кв. 2020 г, грн

194,5

194,5

194,5

583,5
*данные НКРЭКУ

Хмельницкая область

январь

февраль

март

Потребление *, куб м

255

235

245

1 кв. 2019 г, грн

191,25

176,25

183,75

551,25

1 кв. 2020 г, грн

119,5

119,5

119,5

358,5
*данные НКРЭКУ
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