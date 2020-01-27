Потребители с автономным отоплением заплатят за доставку газа меньше, - Ассоциация

Это стало возможным благодаря внедрению НКРЭКУ новой системы оплаты услуг доставки газа
В течение первых трех месяцев текущего года домохозяйства, использующие газ для отопления домов, будут платить на 30-35% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом свидетельствуют расчеты Ассоциации газового рынка Украины, сообщает пресс-служба.
"Согласно расчетам Ассоциации, наиболее выгодной новая система будет для домохозяйств, использующих газ для автономного отопления. Их платежи за доставку газа уменьшатся в среднем на треть. Например, домохозяйство в Полтавской области, которое потребляет 1600 куб. м газа в год, за три месяца заплатит 460 гривен вместо 720 гривен", - говорится в сообщении.
|
|
январь
|
февраль
|
март
|
|
Потребление*, куб м
|
314
|
281
|
294
|
1 кв. 2019 г, грн
|
254,3
|
227,6
|
238,1
|
720,1
|
1 кв. 2020 г, грн
|
152,95
|
152,95
|
152,95
|
458,85
По словам пресс-службы, уменьшатся платежи домохозяйств в других областях, в частности, в Черниговской и Хмельницкой. К примеру, семья в Черниговской области, которая потребляет 2223 куб. м газа в год, заплатит в первом квартале 583 вместо 935 гривен, а семья в Хмельницкой - 358 вместо 551 гривны.
"24 декабря 2019 Регулятор утвердил новые тарифы для Оператора ГТС и операторов ГРМ. Таким образом, был завершен анбандлинг, который длился в Украине на протяжении последних пяти лет. Осуществлено окончательное отделение продажи газа от его транспортировки. Теперь потребитель не привязан к одному поставщику и имеет возможность выбора. В январе 2020 года потребители газа получили квитанции на оплату услуг по доставке газа", - говорится в сообщении.
|
Черниговская область
|
январь
|
февраль
|
март
|
Потребление*, куб м
|
457
|
428
|
425
|
1 кв. 2019 г, грн
|
326,3
|
305,6
|
303,4
|
935,3
|
1 кв. 2020 г, грн
|
194,5
|
194,5
|
194,5
|
583,5
|
Хмельницкая область
|
январь
|
февраль
|
март
|
Потребление *, куб м
|
255
|
235
|
245
|
1 кв. 2019 г, грн
|
191,25
|
176,25
|
183,75
|
551,25
|
1 кв. 2020 г, грн
|
119,5
|
119,5
|
119,5
|
358,5