Споживачі з автономним опаленням заплатять за доставку газу менше, - Асоціація

Це стало можливим завдяки впровадженню НКРЕКП нової системи оплати послуг з доставки газу
Протягом перших трьох місяців поточного року домогосподарства, які використовують газ для опалення будинків, будуть платити на 30-35% менше, ніж за аналогічний період 2019 року. Про це свідчать розрахунки Асоціації газового ринку України, повідомляє прес-служба.
"Згідно з розрахунками Асоціації, найбільш вигідною нова система буде для домогосподарств, що використовують газ для автономного опалення. Їх платежі за доставку газу зменшаться в середньому на третину. Наприклад, домогосподарство в Полтавській області, яке споживає 1600 куб. м газу в рік, за три місяці заплатить 460 гривень замість 720 гривень", - йдеться в повідомленні.
|
|
січень
|
лютий
|
березень
|
|
Споживання*, куб м
|
314
|
281
|
294
|
1 кв 2019 р грн
|
254,3
|
227,6
|
238,1
|
720,1
|
1 кв. 2020 р грн
|
152,95
|
152,95
|
152,95
|
458,85
За словами прес-служби, зменшаться платежі домогосподарств в інших областях, зокрема, у Чернігівській і Хмельницькій. Наприклад, сім'я у Чернігівській області, яка споживає 2223 куб. м газу в рік, заплатить у першому кварталі 583 замість 935 гривень, а сім'я у Хмельницькій - 358 замість 551 гривні.
"24 грудня 2019 Регулятор затвердив нові тарифи для Оператора ГТС і операторів ГРМ. Таким чином, було завершено анбандлінг, який тривав в Україні протягом останніх п'яти років. Здійснено остаточне відділення продажу газу від його транспортування. Тепер споживач не прив'язаний до одного постачальника і має можливість вибору. У січні 2020 року споживачі газу отримали квитанції на оплату послуг з доставки газу", - йдеться в повідомленні.
|
Чернігівська область
|
січень
|
лютий
|
березень
|
Споживання*, куб м
|
457
|
428
|
425
|
1 кв 2019 р грн
|
326,3
|
305,6
|
303,4
|
935,3
|
1 кв. 2020 р грн
|
194,5
|
194,5
|
194,5
|
583,5
|
Хмельницька область
|
січень
|
лютий
|
березень
|
Споживання *, куб м
|
255
|
235
|
245
|
1 кв 2019 р грн
|
191,25
|
176,25
|
183,75
|
551,25
|
1 кв. 2020 р грн
|
119,5
|
119,5
|
119,5
|
358,5