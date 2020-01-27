ru
ua

Споживачі з автономним опаленням заплатять за доставку газу менше, - Асоціація

Новини » Енергетика   

Це стало можливим завдяки впровадженню НКРЕКП нової системи оплати послуг з доставки газу

Протягом перших трьох місяців поточного року домогосподарства, які використовують газ для опалення будинків, будуть платити на 30-35% менше, ніж за аналогічний період 2019 року. Про це свідчать розрахунки Асоціації газового ринку України, повідомляє прес-служба.

"Згідно з розрахунками Асоціації, найбільш вигідною нова система буде для домогосподарств, що використовують газ для автономного опалення. Їх платежі за доставку газу зменшаться в середньому на третину. Наприклад, домогосподарство в Полтавській області, яке споживає 1600 куб. м газу в рік, за три місяці заплатить 460 гривень замість 720 гривень", - йдеться в повідомленні.

січень

лютий

березень

Споживання*, куб м

314

281

294

1 кв 2019 р грн

254,3

227,6

238,1

720,1

1 кв. 2020 р грн

152,95

152,95

152,95

458,85
*дані НКРЕКП

За словами прес-служби, зменшаться платежі домогосподарств в інших областях, зокрема, у Чернігівській і Хмельницькій. Наприклад, сім'я у Чернігівській області, яка споживає 2223 куб. м газу в рік, заплатить у першому кварталі 583 замість 935 гривень, а сім'я у Хмельницькій - 358 замість 551 гривні.

"24 грудня 2019 Регулятор затвердив нові тарифи для Оператора ГТС і операторів ГРМ. Таким чином, було завершено анбандлінг, який тривав в Україні протягом останніх п'яти років. Здійснено остаточне відділення продажу газу від його транспортування. Тепер споживач не прив'язаний до одного постачальника і має можливість вибору. У січні 2020 року споживачі газу отримали квитанції на оплату послуг з доставки газу", - йдеться в повідомленні.

Чернігівська область

січень

лютий

березень

Споживання*, куб м

457

428

425

1 кв 2019 р грн

326,3

305,6

303,4

935,3

1 кв. 2020 р грн

194,5

194,5

194,5

583,5
*дані НКРЕКП

Хмельницька область

січень

лютий

березень

Споживання *, куб м

255

235

245

1 кв 2019 р грн

191,25

176,25

183,75

551,25

1 кв. 2020 р грн

119,5

119,5

119,5

358,5
*дані НКРЕКП
Зеленського просять заборонити в'їзд з Китаю через вірус Україна підписала меморандум про співпрацю з Deutsche Bahn
Читати всі новини