Споживачі з автономним опаленням заплатять за доставку газу менше, - Асоціація

Протягом перших трьох місяців поточного року домогосподарства, які використовують газ для опалення будинків, будуть платити на 30-35% менше, ніж за аналогічний період 2019 року. Про це свідчать розрахунки Асоціації газового ринку України, повідомляє прес-служба.

"Згідно з розрахунками Асоціації, найбільш вигідною нова система буде для домогосподарств, що використовують газ для автономного опалення. Їх платежі за доставку газу зменшаться в середньому на третину. Наприклад, домогосподарство в Полтавській області, яке споживає 1600 куб. м газу в рік, за три місяці заплатить 460 гривень замість 720 гривень", - йдеться в повідомленні.

січень лютий березень Споживання*, куб м 314 281 294 1 кв 2019 р грн 254,3 227,6 238,1 720,1 1 кв. 2020 р грн 152,95 152,95 152,95 458,85

*дані НКРЕКП

За словами прес-служби, зменшаться платежі домогосподарств в інших областях, зокрема, у Чернігівській і Хмельницькій. Наприклад, сім'я у Чернігівській області, яка споживає 2223 куб. м газу в рік, заплатить у першому кварталі 583 замість 935 гривень, а сім'я у Хмельницькій - 358 замість 551 гривні.

"24 грудня 2019 Регулятор затвердив нові тарифи для Оператора ГТС і операторів ГРМ. Таким чином, було завершено анбандлінг, який тривав в Україні протягом останніх п'яти років. Здійснено остаточне відділення продажу газу від його транспортування. Тепер споживач не прив'язаний до одного постачальника і має можливість вибору. У січні 2020 року споживачі газу отримали квитанції на оплату послуг з доставки газу", - йдеться в повідомленні.

Чернігівська область січень лютий березень Споживання*, куб м 457 428 425 1 кв 2019 р грн 326,3 305,6 303,4 935,3 1 кв. 2020 р грн 194,5 194,5 194,5 583,5

*дані НКРЕКП

Хмельницька область січень лютий березень Споживання *, куб м 255 235 245 1 кв 2019 р грн 191,25 176,25 183,75 551,25 1 кв. 2020 р грн 119,5 119,5 119,5 358,5

*дані НКРЕКП