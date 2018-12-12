Для потребителей без счетчиков снова действуют обоснованные нормы, - "Львовгаз"

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Новые нормы мотивируют устанавливать газовые счетчики и рационально использовать газ всеми категориями потребителей

Согласно решению Верховного суда Украины от 1 ноября изменены нормы потребления газа для клиентов ПАО "Львовгаз", в которых не установлены газовые счетчики. Это коснется 8,6% (69,6 тыс.) потребителей газа Львовской области, в то время как 91,4% (746,9 тыс.) обеспечены приборами учета. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что новые нормы приближены к объективному учету потребления газа. Они мотивируют устанавливать газовые счетчики и рационально использовать газ всеми категориями потребителей. По оценкам независимых экспертов и специалистов Ассоциации газового рынка, общая экономия голубого топлива, с учетом измененных норм, составит более 380 млн куб.м газа в год по Украине в целом.

"27 ноября 2018 года Верховный суд Украины отменил действие норм потребления газа без счетчиков, которые были утверждены постановлениями Кабинета министров Украины №203 и 204 от 23 марта 2016 года. Эти постановления признаны противоправными и недействительными с момента их принятия, в связи с нарушениями регламента при утверждении, а также ввиду отсутствия каких-либо обоснований и расчетов. Следовательно, в предыдущие периоды и сейчас правомочными являются нормы, которые действовали до 1 февраля 2016 года", - говорится в сообщении.

Поэтому, от ноября 2018 года ежемесячные объемы потребления голубого топлива для клиентов "Львовгаза" без счетчиков рассчитывают уже с учетом измененных норм.

"Ситуация с перерасчетом объемов потребления за предыдущие периоды, когда применялись заниженные нормы, которые стали нелегитимными, требует урегулирования со стороны правительства, с учетом задолженности, которая возникла за потребленный, но неоплаченный газ. Механизм компенсации такой задолженности должен учитывать необоснованные потери, которые понесли участники рынка газа. Исследования, в которых использовали статистику потребления газа, а также фактические данные компании, указывают на то, что нормы, которые действовали до 1 ноября 2018 года, были почти в 3 раза ниже реального потребления", - сообщает пресс-служба "Львовгаза".

Потребление газа во Львовской области в сравнению с нормами (м куб. на 1 человека в месяц)

Категория потребления газа Фактическое потребление газуза данным домовых счетчиков в период октябрь-март Нормы, которые были признаны судом незаконными Действующие от ноября 2018 года нормы Исследования USAID АналізУкрНДИинжпроект газовая Плита с ЦГВ 7,15 3,3 9,8 5,84 6,9 газовая Плита без ЦГВ 13,8 5,4 18,3 11,3

Также сообщается, что эксперты USAID в рамках проекта "Реформа городского теплоснабжения в Украине" использовали данные 55 тыс. домохозяйств. Последний комплексный анализ объемов потребления газа был проведен Научно-исследовательским институтом по газоснабжению, теплоснабжению и благоустройству городов и сел Украины (Укрнииинжпроект) в 2018 году. Результаты показали, что в зависимости от того, какие газовые приборы используют потребители, им необходимо в 2,5-3 раза больше газа, чем предусмотрено нормами.

"Необоснованность заниженных норм доказывают фактические показания счетчиков наших клиентов. Проанализировав общее потребление жителей Львовской области, которые пользуются только плитами, мы видим, что реальное потребление на одного человека составляет более 7 кубических метров, а не 3,3 кубических метра, как определено нормой", - отмечает технический директор ПАО "Львовгаз" Павел Сербан.

В пресс-службе подчеркивают, что дальнейшее использование необоснованных норм делало невозможным выполнения требований Закона Украины "О коммерческом учете природного газа" в части 100% обеспечения потребителей счетчиками газа. В свою очередь, при отсутствии счетчиков газа и необоснованных нормах потребления газа отсутствовали стимулы для экономии газа. По данным Ассоциации газового рынка, отмена заниженных норм станет стимулом для установки приборов учета и экономии газа в объеме около 380 млн куб.м газа в год по Украине в целом.