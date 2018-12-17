Для потребителей газа в Запорожской области с 1 ноября действуют обоснованные нормы

Иллюстративное фото (УНИАН)

Новые нормы стимулируют установку счетчиков и рациональное использование газа всеми категориями потребителей

В связи с решением Верховного суда Украины, с 1 ноября изменены нормы потребления газа для клиентов "Запорожгаза", у которых не установлены газовые счетчики. Это коснется 64098 тыс. (13,3%) потребителей газа в Запорожской области, в то время как остальные 418061 тыс. (86,7%) обеспечены приборным учетом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новые нормы приближены к объективному учету потребления газа, стимулируют установку счетчиков и рациональное использование газа всеми категориями потребителей. По оценкам независимых экспертов и специалистов Ассоциации газового рынка, общая экономия газа в связи с эффектом от изменениями норм составит более 380 млн куб. м газа в год.

"27 ноября 2018 года Верховный суд Украины отменил действие норм потребления газа без счетчиков, которые были утверждены постановлениями Кабинета министров № 203 и 204 от 23 марта 2016 года. Эти постановления признаны противоправными и недействительными с момента их принятия из-за нарушений регламента при утверждении, а также отсутствия каких-либо обоснований и расчетов. Поэтому в предыдущие периоды и сейчас правомочными являются нормы, действовавшие до 1 февраля 2016 года. В этой связи, с ноября 2018 года ежемесячные объемы потребления газа для клиентов "Запорожгаза" без счетчиков рассчитывают уже с учетом изменения норм", - говорится в сообщении.

Что касается пересчета объемов потребления за прежние периоды, когда применялись ставшие нелегитимными заниженные нормы, то эта проблема требует урегулирования со стороны Кабинета министров, с учетом возникшей задолженности за потребленный, но не оплаченный газ. По словам пресс-службы, механизм компенсации такой задолженности должен учитывать необоснованные потери, которые понесли участники рынка газа, в том числе потребители со счетчиками.

Категория потребления газа Нормы, которые признаны судом незаконными Действующие нормы с ноября 2018р. Исследования USAID Анализ УкрНДИинжпроект Плита газовая с ЦГВ 3,3 9,8 5,8 6,9 Плита газовая без ЦГВ 5,4 18,3 - 11,3

Также в пресс-службе сообщили, что эксперты USAID в рамках проекта "Реформа городского теплоснабжения в Украине" использовали данные по 55 тыс. домохозяйствам. Последний комплексный анализ объемов потребления газа был проведен Научно-исследовательским институтом по газоснабжению, теплоснабжению и благоустройству городов и сел Украины (УкрНИИинжпроект) в 2018 году. Результаты показали, что в зависимости от используемых газовых приборов потребителям необходимо в 2,5-3 раза больше газа, чем предусмотрено нормами.

"Отмененные нормы не соответствовали реальности, поэтому они не могли обеспечить достоверный учет газа. Кроме того, в Запорожской области участились случаи умышленной порчи счетчиков газа, в 2016 году таких случаев было - 83, в 2017- 370 шт., за 11 месяце в 2018 года - 440 шт."- говорит коммерческий директор ПАТ "Запорожгаз" Антон Кий.

По словам пресс-службы, дальнейшее использование необоснованных норм делало невозможным выполнение требований Закона Украины "О коммерческом учете природного газа" в части 100% обеспечения потребителей счетчиками газа. В свою очередь, при отсутствии счетчиков газа и необоснованных нормах потребления газа отсутствовали стимулы для экономии газа. По данным Ассоциации газового рынка, отмена заниженных норм станет стимулом для установки приборов учета и экономии газа в объеме около 380 млн куб. м газа в год.