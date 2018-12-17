Для споживачів газу в Запорізькій області з 1 листопада діють обґрунтовані норми

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Нові норми стимулюють встановлення лічильників і раціональне використання газу всіма категоріями споживачів

У зв'язку з рішенням Верховного суду України, з 1 листопада змінені норми споживання газу для клієнтів "Запоріжгазу", у яких не встановлені газові лічильники. Це торкнеться 64098 тис. (13,3%) споживачів газу в Запорізькій області, в той час як інші 418061 тис. (86,7%) забезпечені приладовим урахуванням. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Нові норми наближені до об'єктивного обліку споживання газу, стимулюють встановлення лічильників і раціональне використання газу всіма категоріями споживачів. За оцінками незалежних експертів та фахівців Асоціації газового ринку, загальна економія газу у зв'язку з ефектом від змінами норм складе понад 380 млн куб. м газу в рік.

"27 листопада 2018 року Верховний суд України скасував дію норм споживання газу без лічильників, які були затверджені постановами Кабінету міністрів № 203 та 204 від 23 березня 2016 року. Ці постанови визнано протиправними та нечинними з моменту їх прийняття з-за порушень регламенту при затвердженні, а також відсутність будь-яких обґрунтувань і розрахунків. Тому в попередні періоди і зараз правомочними є норми, що діяли до 1 січня 2016 року. У зв'язку з цим, з листопада 2018 року щомісячні обсяги споживання газу для клієнтів "Запоріжгазу" без лічильників розраховують вже з урахуванням зміни норм", - йдеться в повідомленні.

Що стосується перерахунку обсягів споживання за попередні періоди, коли застосовувалися стали нелегітимними занижені норми, то ця проблема потребує врегулювання з боку Кабінету міністрів, з урахуванням заборгованості за спожитий, але не сплачений газ. За словами прес-служби, механізм компенсації такої заборгованості повинен враховувати необгрунтовані втрати, яких зазнали учасники ринку газу, в тому числі споживачі з лічильниками.

Категорія споживання газу Норми, які визнані судом незаконними Чинні норми з листопада 2018р. Дослідження USAID Аналіз Укрндіінжпроект Плита газова з ЦГВ 3,3 9,8 5,8 6,9 Плита газова без ЦГВ 5,4 18,3 - 11,3

Також у прес-службі повідомили, що експерти USAID в рамках проекту "Реформа міського теплопостачання в Україні" використовували дані 55 тис. домогосподарствам. Останній комплексний аналіз обсягів споживання газу було проведено Науково-дослідним інститутом по газопостачанню, теплопостачанню та благоустрою міст і сіл України (Укрндіінжпроект) у 2018 році. Результати показали, що в залежності від використовуваних газових приладів споживачам необхідно в 2,5-3 рази більше газу, ніж передбачено нормами.

"Скасовані норми не відповідали реальності, тому вони не могли забезпечити достовірний облік газу. Крім того, в Запорізькій області почастішали випадки навмисного псування лічильників газу, а у 2016 році таких випадків було - 83, у 2017 - 370 шт., за 11 місяці в 2018 року - 440 шт."- говорить комерційний директор ПАТ "Запоріжгаз" Антон Кий.

За словами прес-служби, подальше використання необґрунтованих норм робило неможливим виконання вимог Закону України "Про комерційний облік природного газу" в частині 100% забезпечення споживачів лічильниками газу. У свою чергу, при відсутності лічильників газу та необґрунтованих норми споживання газу відсутні стимули для економії газу. За даними Асоціації газового ринку, скасування занижених норм стане стимулом для установки приладів обліку та економії газу в обсязі близько 380 млн куб. м газу в рік.