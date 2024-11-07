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Потреби армії, реформи в ЗСУ й не тільки: Умєров провів зустріч з військовими

Фото: Умєров провів зустріч з військовими (facebook.com/rustemumerov)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр оборони Рустем Умєров і начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич провели зустріч з військовими. Обговорили реальні потреби армії та подальші кроки для її модернізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Міноборони.

За словами Умєрова, однією з головних тем  було питання забезпечення війська. 

"Працюємо над формою нового зразка разом із військовими - враховуємо їхні пропозиції, щоб зробити екіпірування комфортнішим та функціональнішим", - написав міністр.

Окрім того, за ініціативою військових, розглядаються нові стандарти військової кухні, а також модифікації та ремонт техніки й зброї.

"Готові тестувати нові рішення та масштабувати їх на всю армію", - зазначив Умєров.

Також, за його словами, обговорили навчання українських захисників.

"Підготовка кожного воїна до сучасних умов війни є пріоритетом. Працюємо над підвищенням ефективності навчання, щоб воїни були максимально готові до нових викликів", - наголосив глава Міноборони.

Ще однією з тем обговорення стали підходи союзників та інновації.

"Маємо важливий ресурс у вигляді програмного забезпечення "Кропива" та DELTA - розширюємо його використання й впроваджуємо сучасні підходи управління, які допомагають військовим працювати злагоджено та швидко", - додав Умєров.

Також обговорили реформи та вдосконалення Повітряних сил та Сил безпілотних систем.

Міністр наголосив, що зміни мають підкріплюватися актуалізацією доктрин та оновленням нормативно-правової бази, щоб підготувати армію до сучасних вимог і можливостей.

"Такі зустрічі стають регулярними, і це важливо. Разом із військовими домовилися попрацювати над створенням нового координаційного органу, який фокусуватиметься на зборі викликів, формуванні пропозицій та контролі за їх реалізацією", - наголосив Умєров.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що уряд та військове командування працюють над планом внутрішнього посилення України. Він, зокрема, стосується й досягнення цілей на фронті.

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