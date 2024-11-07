Потреби армії, реформи в ЗСУ й не тільки: Умєров провів зустріч з військовими

Міністр оборони Рустем Умєров і начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич провели зустріч з військовими. Обговорили реальні потреби армії та подальші кроки для її модернізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Міноборони.
За словами Умєрова, однією з головних тем було питання забезпечення війська.
"Працюємо над формою нового зразка разом із військовими - враховуємо їхні пропозиції, щоб зробити екіпірування комфортнішим та функціональнішим", - написав міністр.
Окрім того, за ініціативою військових, розглядаються нові стандарти військової кухні, а також модифікації та ремонт техніки й зброї.
"Готові тестувати нові рішення та масштабувати їх на всю армію", - зазначив Умєров.
Також, за його словами, обговорили навчання українських захисників.
"Підготовка кожного воїна до сучасних умов війни є пріоритетом. Працюємо над підвищенням ефективності навчання, щоб воїни були максимально готові до нових викликів", - наголосив глава Міноборони.
Ще однією з тем обговорення стали підходи союзників та інновації.
"Маємо важливий ресурс у вигляді програмного забезпечення "Кропива" та DELTA - розширюємо його використання й впроваджуємо сучасні підходи управління, які допомагають військовим працювати злагоджено та швидко", - додав Умєров.
Також обговорили реформи та вдосконалення Повітряних сил та Сил безпілотних систем.
Міністр наголосив, що зміни мають підкріплюватися актуалізацією доктрин та оновленням нормативно-правової бази, щоб підготувати армію до сучасних вимог і можливостей.
"Такі зустрічі стають регулярними, і це важливо. Разом із військовими домовилися попрацювати над створенням нового координаційного органу, який фокусуватиметься на зборі викликів, формуванні пропозицій та контролі за їх реалізацією", - наголосив Умєров.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що уряд та військове командування працюють над планом внутрішнього посилення України. Він, зокрема, стосується й досягнення цілей на фронті.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.