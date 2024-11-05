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Потрапив у полон під Кураховим. У РФ єгиптянину видали повістку "на додачу" до громадянства

Вівторок 05 листопада 2024 16:58
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Потрапив у полон під Кураховим. У РФ єгиптянину видали повістку "на додачу" до громадянства Ілюстративне фото: у полон до ЗСУ потрапив єгиптянин (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Росії єгипетського студента мобілізували для участі у війні проти України. Це сталося після того, як він одержав російське громадянство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-офіцера 79 десантно-штурмової Таврійської бригади Ореста Дрималовського в ефірі "Суспільне".

Він розповів, що українські десантники на Курахівському напрямку взяли в полон єгиптянина. Він приїхав до Росії здобувати вищу освіту у сфері IT-технологій.

Але після того, як чоловік отримав російський паспорт, йому практично одразу вручили повістку. Вже за місяць єгиптянина відправили на штурми під Кураховим.

"Йому пощастило, він фактично єдиний з штурмової групи, кому вдалося вижити. Його взяли в полон. Він цікавий персонаж - знає чотири мови, поліглот. Можливо, вдасться обміняти його на тих хлопців-українців, які перебувають у російському полоні", - вважає Дрималівський.

Мобілізація іноземців у РФ

Нагадаємо, ще в січні цього року Центр нацспротиву повідомляв, що у Росії посилюють мобілізацію іноземних студентів.

Зокрема, біля московських вишів, де навчаються іноземці, розвішують рекламу про "перспективи" військової служби.

Зазвичай мобілізувати вдається тих іноземних студентів, які мають фінансові проблеми.

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