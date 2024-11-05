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Попал в плен под Курахово. В РФ египтянину выдали повестку "в придачу" к гражданству

Вторник 05 ноября 2024 16:58
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Попал в плен под Курахово. В РФ египтянину выдали повестку "в придачу" к гражданству Иллюстративное фото: в плен к ВСУ попал египтянин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В России египетского студента мобилизовали для участия в войне против Украины. Это произошло после того, как он получил российское гражданство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-офицера 79 десантно-штурмовой Таврической бригады Ореста Дрималовского в эфире "Суспільне".

Он рассказал, что украинские десантники на Кураховском направлении взяли в плен египтянина. Он приехал в Россию получать высшее образование в сфере IT-технологий.

Но после того, как мужчина получил российский паспорт, ему практически сразу вручили повестку. Уже через месяц египтянина отправили на штурмы под Курахово.

"Ему повезло, он фактически единственный из штурмовой группы, кому удалось выжить. Его взяли в плен. Он интересный персонаж - знает четыре языка, полиглот. Возможно, удастся обменять его на тех ребят-украинцев, которые находятся в русском плену", - считает Дрималовский.

Мобилизация иностранцев в РФ

Напомним, еще в январе этого года Центр нацсопротивления сообщал, что в России усиливают мобилизацию иностранных студентов.

В частности, возле московских вузов, где учатся иностранцы, развешивают рекламу о "перспективах" военной службы.

Обычно мобилизовать удается тех иностранных студентов, у которых есть финансовые проблемы.

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