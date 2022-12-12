Потрапив в полон під Херсоном. Матрос з Криму отримав 13 років в’язниці за держзраду

"Слідство встановило, що матрос, після захоплення окупантами військової частини у Сімферополі у 2014 році добровільно присягнув на вірність агресору", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що він продовжив служити у РФ і повернувся в Україну разом з військами окупантів під час повномасштабного вторгнення на українські території.

Наприкінці серпня під час бойового зіткнення на території Херсонської області зрадник потрапив у полон ЗСУ.

Колишньому старшому матросу-гранатометнику за державну зраду, Святошинський районний суд м. Києва призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 13 років, визнавши його винним за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).