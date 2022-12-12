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Потрапив в полон під Херсоном. Матрос з Криму отримав 13 років в’язниці за держзраду

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Херсон, Понеділок 12 грудня 2022 15:04
Потрапив в полон під Херсоном. Матрос з Криму отримав 13 років в’язниці за держзраду Фото: матрос з Криму отримав 13 років в’язниці за держзраду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Матрос з Криму, що перейшов на бік РФ у 2014 році, отримав 13 років ув’язнення за держраду. Він потрапив у полон ЗСУ у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

"Слідство встановило, що матрос, після захоплення окупантами військової частини у Сімферополі у 2014 році добровільно присягнув на вірність агресору", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що він продовжив служити у РФ і повернувся в Україну разом з військами окупантів під час повномасштабного вторгнення на українські території.

Наприкінці серпня під час бойового зіткнення на території Херсонської області зрадник потрапив у полон ЗСУ.

Колишньому старшому матросу-гранатометнику за державну зраду, Святошинський районний суд м. Києва призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 13 років, визнавши його винним за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

Як повідомлялось, українські правоохоронці повідомили про підозру шістьом генералам РФ, які організували вторгнення окупантів на територію Харківської області.

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