Попал в плен под Херсоном. Матрос из Крыма получил 13 лет тюрьмы за госизмену

Матрос из Крыма, перешедший на сторону РФ в 2014 году, получил 13 лет заключения за госизмену. Он попал в плен ВСУ в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

"Следствие установило, что матрос после захвата оккупантами воинской части в Симферополе в 2014 году добровольно присягнул на верность агрессору", - говорится в сообщении.

Известно, что он продолжил служить в РФ и вернулся в Украину вместе с войсками оккупантов во время полномасштабного вторжения на украинские территории.

В конце августа во время боевого столкновения на территории Херсонской области предатель попал в плен ВСУ.

Бывшему старшему матросу-гранатометчику за измену, Святошинский районный суд г. Киева назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, признав его виновным по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).