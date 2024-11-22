Потрапив під вишку. Український тенісист зазнав незвичайної травми перед матчем: відео

Український спортсмен мав у парі з Денисом Євсєєвим з Казахстану зіграти в чвертьфіналі турніру ATP Challenger Tour. Однак тенісисти змушені були знятися зі змагань через травму, якої зазнав українець. Перед початком розминки на нього впала суддівська вишка.

"Прощавай, ніс", – прокоментував Ваншельбойм інцидент у особистому Instagram, де також опублікував фото зі синцями на грудях.

Пізніше він повідомив, що обійшлося без перелому носа, але він сильно розпух після удару. Також тенісист зазначив, що може не отримати очки (16) і призові (440 євро) за вихід у чвертьфінал, оскільки знявся до початку матчу.

Хто такий Ерік Ваншельбойм

23-річний український тенісист, що перебуває на 531-й сходинці в актуальному світовому рейтингу. У вітчизняному табелі про ранги посідає шосте місце.

На професіональному рівні грає з 2018 року. Залучався до складу збірної України на матчі Кубка Девіса. Постійно проживає в місті Аліканте (Іспанія). Тренується під керівництвом данського фахівця Руне Томсена.