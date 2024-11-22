Попал под вышку. Украинский теннисист получил необычную травму перед матчем: видео

Украинский спортсмен должен был в паре с Денисом Евсеевым из Казахстана сыграть в четвертьфинале турнира ATP Challenger Tour. Однако теннисисты вынуждены были сняться с соревнований из-за травмы, которую получил украинец.

"Прощай, нос", – прокомментировал Ваншельбойм инцидент в личном Instagram, где также опубликовал фото с ссадинами на груди.

Позже он сообщил, что обошлось без перелома носа, но он сильно распух после удара. Также теннисист отметил, что может не получить очки (16) и призовые (440 евро) за выход в четвертьфинал, поскольку снялся до начала матча.

Кто такой Эрик Ваншельбойм

23-летний украинский теннисист, находящийся на 531-й строчке в актуальном мировом рейтинге. В отечественной табели о рангах занимает шестое место.

На профессиональном уровне играет с 2018 года. Привлекался в состав сборной Украины на матчи Кубка Дэвиса. Постоянно проживает в городе Аликанте (Испания). Тренируется под руководством датского специалиста Руне Томсена.