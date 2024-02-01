"Потрапили в фотопастку". ДПСУ затримала порушників поблизу кордону з Молдовою

Фотопастка прикордонників зафіксувала групу людей, що намагались незаконно виїхати до Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Прикордонники за допомогою фотопастки зафіксували порушників, що намагались виїхати з України та незаконно проникнути до Молдови. Їх було затримано.

Пізніше прикордонники зафіксували ще декількох чоловіків, які намагалася заховатися в лісосмузі кордону.

"На усіх складено адмінпротоколи. Справи скеровано до суду", додали в ДПСУ.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Наприклад, нещодавно на прикордонному пункті "Рава-Руська" було затримано чоловіка, який намагався дати прикордоннику хабаря, щоб виїхати з України.

Тим часом Служба безпеки України викрила нові схеми для ухилянтів в низці міст України. Організатори оборудок торгували статусом особи з інвалідністю, а також студентськими квитками закордонних вишів.

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