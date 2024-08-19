"Потопельники" на ринку: чи варто купувати авто після купання

Потопельником, який має викликати підозри, можна вважати будь-яку машину, що отримала затоплення на рівні підлоги салону та вище. Бо вже на цьому рівні автомобіль може набрати чимало проблем, часом таких, що вже не підлягають повному розв’язанню.

Власне, саме цей момент і є вирішальним при прийнятті рішення про свідому купівлю потопельника: якої конкретно шкоди завдала вода і якою ціною вдасться її нейтралізувати.

Головні проблеми машин-потопельників

В типовому легковому авто практично немає систем, які розраховані на повне занурення у воду – що у прісну, що у солону. Шкоду отримують двигун, електроніка, електрика, інтер’єр та ін. І чим вище рівень, на який піднімалася вода, тим гірше, так само поглиблює проблеми час, протягом якого машина перебувала у воді.

Перший ворог, який захоплює плацдарм у підтопленому автомобілі – це корозія. Йдеться не про корозію кузова (що теж дуже погано, але у віддаленій перспективі). Набагато гірше, що спровоковані водою процеси порушують контакти у з'єднаннях проводки і всередині електронних модулів. Причому часто не важливо, чи буквально купався у воді роз’єм або блок, чи просто побув у надмірно вологій атмосфері. Тому, до речі, на потопельниках часом відмовляють не тільки ті блоки, що опинялися нижче ватерлінії.

Якщо був затоплений двигун

Певно, найдорожче лихо машин-потопельників – затоплений двигун. Навіть якщо вода потрапила у непрацюючий мотор, його треба розбрати для інспекції. Звісно, можна ризикнути і запустити двигун без перевірки, але це може призвести до його серйозної поламки – навіть якщо до цього моменту він був просто мокрим.

А якщо двигун сьорбнув води під час роботи, то наслідки бувають настільки катастрофічними, що ремонт виявляється нерентабельним. На щастя, в більшості випадків потопельника на ринку продають з працюючим двигуном, тож щодо нього міна сповільненої дії може ховатись тільки в електронних блоках і проводці.

Приховані наслідки затоплення машини

Треба мати на увазі, що недобросовісні продавці вміють приховувати видимі сліди потопу: машину сушать, роблять хімчистку салону, замінюють деякі недорогі деталі. Завдяки чому проблеми в роботі електроніки виявляються не відразу, а через тижні і місяці після купання, коли корозія в роз’ємах та інших контактах таки отримає розвиток.

Так, більш-менш точно наявність порушень у системах може виявити комплексна перевірка через діагностичний тестер. Досвідчені спеціалісти зможуть зчитати помилки в блоках управління і зрозуміти, чим вони спровоковані. І якщо збоїв небагато (певні так звані спорадичні помилки бувають і без потопів) та вони не повторюються, можна вважати, що машина скупалася без особливо сумних наслідків.

Але знов-таки, жоден експерт не гарантує вам, що така ж картина зберігатиметься через кілька місяців.

Коротко

Купувати машину-потопельника варто тільки за умови, що вона продається за низькою ціною. Настільки низькою, що будуть рентабельними всі роботи з усунення наслідків затоплення та профілактики. І все одно, при тому новий власник має бути готовим до можливих сюрпризів. Тобто така машина – товар на любителя, точніше, навпаки, на власника з певними професійними навичками, який буде готовий до усунення можливих негараздів у майбутньому. А якщо говорити про пересічного власника, який шукає надійний і безпроблемний транспорт, то потопельник – не його варіант.