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Потоп на Броварському проспекті у Києві: витік води локалізовано

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Київ, Вівторок 11 квітня 2023 21:59
Потоп на Броварському проспекті у Києві: витік води локалізовано Ілюстративне фото: у Києві на Броварському проспекті локалізували витік води (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Києві комунальники локалізували витік води, який розпочався через прорив труби на Броварському проспекті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.

"Витік води на проспекті Георгія Нарбута (Визволителів), 1 локалізований, тиск у мережі в нормі", - зазначають у відомстві.

Там також уточнили, що у житлових будинках водопостачання функціонує у штатному режимі.

Ремонтні роботи продовжать завтра, 12 квітня, вранці.

Нагадаємо, сьогодні, 11 квітня, у Києві на Броварському проспекті стався масштабний прорив. Внаслідок цього було затоплено автомобільну дорогу.

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