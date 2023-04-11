Потоп на Броварському проспекті у Києві: витік води локалізовано

У Києві комунальники локалізували витік води, який розпочався через прорив труби на Броварському проспекті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram .

Там також уточнили, що у житлових будинках водопостачання функціонує у штатному режимі.

"Витік води на проспекті Георгія Нарбута (Визволителів), 1 локалізований, тиск у мережі в нормі", - зазначають у відомстві.

Нагадаємо, сьогодні, 11 квітня, у Києві на Броварському проспекті стався масштабний прорив. Внаслідок цього було затоплено автомобільну дорогу.

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