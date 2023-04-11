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Потоп на Броварском проспекте в Киеве: утечка воды локализована

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Киев, Вторник 11 апреля 2023 21:59
Потоп на Броварском проспекте в Киеве: утечка воды локализована Иллюстративное фото: в Киеве на Броварском проспекте локализовали утечку воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киеве коммунальщики локализовали утечку воды, которая началась из-за прорыва трубы на Броварском проспекте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

"Утечка воды на проспекте Георгия Нарбута (Освободителей), 1 локализована, давление в сети в норме", - отмечают в ведомстве.

Там также уточнили, что в жилых домах водоснабжение функционирует в штатном режиме.

Ремонтные работы продолжат завтра, 12 апреля, утром.

Напомним, сегодня, 11 апреля, в Киеве на Броварском проспекте произошел масштабный прорыв. В результате этого была затоплена автомобильная дорога.

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