Поток желающих сократился. УЗ назначила только один эвакуационный поезд с Донбасса

Сообщается, что на сегодня назначен лишь один эвакуационный поезд:

№233 Покровск - Чоп в 16:30.

В связи с уменьшением потока пассажиров и ввиду ситуации в регионе дополнительные эвакуационные рейсы со станции Славянск не запланированы.

При этом отправка регулярных поездов №46 в Ужгород (бесплатно), №142 во Львов (бесплатно) и №137 в Хмельницкий (бесплатно) осуществляется из Лозовой. Первый поезд в направлении Ужгорода отправится в 09:30.

"В случае увеличения потока дополнительные поезда могут быть назначены диспетчерским расписанием следите за объявлениями на вокзале", - сообщили в УЗ.