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Поток желающих сократился. УЗ назначила только один эвакуационный поезд с Донбасса

Фото: с Донбасса отправится только один эвакуационный поезд (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

На 15 апреля назначен только один эвакуационный поезд с Донбасса в сторону Западной Украины. Это связано с сокращением потока желающих эвакуироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

Сообщается, что на сегодня назначен лишь один эвакуационный поезд:

  • №233 Покровск - Чоп в 16:30.

В связи с уменьшением потока пассажиров и ввиду ситуации в регионе дополнительные эвакуационные рейсы со станции Славянск не запланированы.

При этом отправка регулярных поездов №46 в Ужгород (бесплатно), №142 во Львов (бесплатно) и №137 в Хмельницкий (бесплатно) осуществляется из Лозовой. Первый поезд в направлении Ужгорода отправится в 09:30.

"В случае увеличения потока дополнительные поезда могут быть назначены диспетчерским расписанием следите за объявлениями на вокзале", - сообщили в УЗ.

Напомним, ранее был опубликован полный график эвакуационных поездов на 15 апреля.

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