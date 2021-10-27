Поток "нелегалов" в Израиль: посол объяснил, как можно решить проблему

По его словам, украинский представитель помогал бы израильским пограничникам определять, кто едет нелегально, а кто нет. Украина и Израиль также планируют расширить сотрудничество в обмене информацией, что поможет тоже предотвратить такие случаи.

"И третий момент - это расширение возможности легально работать в Израиле. У нас существует соглашение о строительных рабочих, которые из Украины приезжают в Израиль. Мы готовы это соглашение расширить. Если сегодня ежегодно приезжает несколько сотен таких рабочих, и мы готовы увеличить это число", - заявил посол.

Также страны обсуждают возможность распространить это соглашение и на другие сферы. В том числе на сферу социально-реабилитационной помощи.

"Кстати, когда приезжал сюда наш президент, с ним приехал и министр Зеэв Элькин, который отвечает за сферу строительства", - cообщил посол.